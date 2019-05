Bonig niega tensión en un almuerzo de los barones del PP con Casado: "Se habló con tremenda lealtad"

La presidenta del PP valenciano, Isabel Bonig, ha negado que se produjera tensión en un almuerzo de los barones 'populares' con el líder nacional, Pablo Casado, tras el comité ejecutivo para nombrar a los portavoces del Congreso y Senado. "Se habló con naturalidad, tremenda lealtad y sin tensión, con distintas posturas", ha dicho.

Así lo ha zanjado en la rueda de prensa tras la primera Junta de Síndics de la X legislatura de Les Corts Valencianes, preguntada por la información publicada esta semana por 'La Vanguardia' de que tanto ella como otros barones --el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, o el andaluz, Juanma Moreno-- hicieron reproches a Casado en este encuentro respecto a su estrategia en campaña electoral.

Tras recordar que estas comidas después de los congresos las instauró el propio Casado y sin entrar en conversaciones privadas, Bonig ha asegurado que estuvo presente y "no hubo tensión, se habló con total normalidad como corresponde al principal partido de la oposición y a un partido de gobierno". "Jamás defenderé el pensamiento único, especialmente en el PP", ha enfatizado.

Bajo este prisma, ha defendido que el modelo de partido que quiere "es de (José María) Aznar -expresidente del Gobierno--: reformista y no reaccionario, presente y no ausente". Ha llamado así a "dar la batalla ideológica desde la moderación y sin sectarismos ni dogmatismos".

En todo caso, ha reconocido que entiende que "cuando uno coge el partido sea más vehemente", como ha recordado que le sucedió a ella en el inicio de su carrera política, y ha reivindicado la importancia de "construir desde la divergencia" y "aceptar que cuando uno gobierna, gobierna para todos; el gran valor del PP". "Yo fui alcaldesa de la Vall d'Uixó (Castellón) y tuve votos de Izquierda Unida; así se consigue la mayoría absoluta", ha ilustrado.

Ha asegurado que planteó a Casado "exactamente" esa postura, con el fin de que sea el PP el que lleve los temas y "no entrar en lo que quiere la extrema izquierda". Como ejemplo, ha afirmado que le "fastidió profundamente" que el 'president' de la Generalitat y líder del PSPV, Ximo Puig, 'arrinconara' al PP en el Pacto Valenciano contra la Violencia Machista: "Ahí no esto dispuesta. Es una de las batallas que no quiero dejar".

FABRA SEGUIRÁ COMO SENADOR

Por otro lado, respecto a la designación del senador territorial del PP por la Comunitat Valenciana, Bonig ha descartado tener conocimiento de la información que publican varios medios de que la dirección nacional se podría plantear nombrar al vicesecretario de Organización del PP, Javier Maroto, para darle la portavocía del grupo en el Senado.

"Como ya dijimos, es Alberto Fabra", ha recalcado, y ha negado que le haya llamado "nadie de Génova". El 'expresident' continuará así en la cámara alta después de que el PP haya perdido como senador a Antonio Clemente, que ocupó el puesto en el Senado de la exalcaldesa de València Rita Barberà tras su fallecimientos. Bonig ha alabado la "capacidad, mérito y legitimidad" de Fabra. "Y punto y pelota", ha remachado.

GESTORA DEL PP-VAL

En clave valenciana, respecto a la continuidad de la gestora que dirige el PP de la provincia de Valencia hasta que la dirección nacional convoque un congreso, la presidenta del PPCV ha asegurado que el cónclave se realizará "cuando venza el plazo, como el resto" y se acuerde con Madrid.

"(Juan Ramón) Adsuara -presidente de la gestora- está haciendo lo que le corresponde", ha subrayado, además de recordar que ocupó el cargo con el acuerdo del partido a nivel nacional y autonómico y destacarlo como "referente" en política social.