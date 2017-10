Política

Bonet dice que la respuesta de Puigdemont es "una manera de no contestar" y pide "no perturbar" el ciclo económico

El presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, ha afirmado que la respuesta que ha dado el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, al requerimiento del Gobierno de España para saber si declaró o no la independencia de Cataluña el pasado martes, es "una manera de no contestar". Asimismo, ha pedido a los dirigentes catalanes volver "a la senda de la Constitución" y "no perturbar el ciclo positivo de la economía".