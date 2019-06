Bildu dice que "no hay ninguna posibilidad real" de que EH Bildu apoye a la candidata socialista en Pamplona

En rueda de prensa, Asiron se ha mostrado "convencido" de que la candidata socialista, Maite Esporrín, ha visto en directo la comparecencia desde un ordenador y ha insistido en que "el ofrecimiento está hecho" desde EH Bildu para conformar un gobierno de "progreso". Si no se consigue y gobiernan "las derechas", "será por que el PSN, por acción o por omisión, lo haya querido".

Ha indicado el alcalde que "no hay ninguna posibilidad real" de que EH Bildu apoye a la candidata socialista. "Nosotros somos la única alternativa real a Navarra Suma, el único partido que se acerca además a los resultados reales de UPN, el resto de partidos está muy por detrás; al PSN le sacamos 10.000 votos", ha afirmado.

Ha dicho Joseba Asiron que "hay una posibilidad real" de que él vuelva a ser alcalde o que, por el contrario, "una política de vetos que nadie comprende devuelva Pamplona a la derecha más retrógrada del Estado".

El alcalde ha manifestado que "no es momento de hacer balances ni despididas, no hemos venido a eso ni muchísimo menos, sino que es el momento de hacer un último esfuerzo por devolver la cordura al escenario político de Pamplona, de intentar validar ese 14-13 progresista que la ciudadanía dio a este Ayuntamiento y en detrimento de Navarra Suma; ese es mi compromiso hasta mañana a las seis menos un minuto de la tarde".

Asiron ha añadido que "la aritmética electoral ha querido que en Pamplona una vez más el PSN sea quien tiene la llave y que pueda elegir profundizar en el cambio o entregar Pamplona a la derecha". Y ha criticado que "Navarra Suma está compuesta por los mismos socios que están pactando con Vox en otros muchos lugares del Estado".

Se ha preguntado "qué clase de línea roja es esa que veta las políticas sociales de los últimos cuatro años y posibilita volver al año 2011" y ha insistido en que hoy "14 de junio de 2019" es posible evitar que gobierne Navarra Suma. "Si no se pone remedio, alguien de Madrid, alguien que probablemente no sabe ni poner en el plano donde se encuentra la Plaza del Castillo va a decidir por todos nosotros; nos niegan la mayoría de edad, la posibilidad de elegir no en base a votos sino a vetos", ha expuesto, para censurar que aquí "se niegan a sentarse" con EH Bildu, "vetados desde Madrid". "Navarra es una vez más cuestión de Estado", ha indicado.

Joseba Asiron ha manifestado que "Pamplona no puede ser rehén de las políticas de Madrid por mucho que lo diga el señor Ábalos -secretario de Organización del PSOE- o por muchos que los 'navarrísimos' -en referencia a Navarra Suma- lleven días de 'tourné' por Madrid intentando conseguir de despacho en despacho lo que la aritmética real de Pamplona no les ha dado".

Ha insistido así en que seguirán ofreciendo diálogo al PSN "hasta las seis menos un minuto de la tarde". Y ha añadido que desde EH Bildu trabajarán "bien desde el Gobierno o bien desde la oposición, donde nos toque, por la Pamplona de los avances sociales". "Hemos demostrado que sabemos gobernar y que sabemos hacerlo de forma justa y honrada", ha indicado.

Según ha finalizado, "no pudimos evitar en su momento el 'agostazo', tampoco pudimos evitar un 'marzazo', pero todavía está en nuestras manos evitar este vergonzoso 'juniazo'; quedan 24 horas".