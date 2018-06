Bildu arremete contra Grande-Marlaska por su defensa de la dispersión y por "negar la realidad de la tortura"

"Los nombramientos no nos dan muchos motivos para ser optimistas", ha recalcado, incidiendo en que, salvo "algunos gestos estéticos" y el "fichaje de celebridades", el Ejecutivo es "más de lo mismo". "Tenemos más preocupación que satisfacción. A primera vista no vemos cambio alguno y no tenemos posibilidades de ser optimistas", ha admitido, aunque ha añadido que aún hay que ver qué políticas aplica el PSOE.

Por lo pronto, sospecha que se trata de un Gabinete que va a estar al "servicio de la Europa de la austeridad y de las grandes élites" y no de los Derechos Humanos". Ha sido en este punto en el que ha criticado la designación de Grande-Marlaska al frente de Interior.

NO ES UN BUEN COMIENZO

"Nombrar ministro del Interior a un juez que ha sido condenado por no condenar las torturas, que es impulsor de la vulneración de Derechos Humanos en el caso de los presos y sus familias como defensor que es de la política de dispersión, que nunca ha visto pasar torturados por delante suyo y que niega la realidad de la tortura, no es un buen comienzo", ha resumido.

Además, Beitialarrangoitia considera que este nuevo Ejecutivo "da la espalda a la opinión mayoritaria de la ciudadanía catalana y vasca". En concreto, ha resaltado que, la ciudadanía vasca "ha puesto lo mejor de si misma para entrar en un nuevo ciclo y este Gobierno no responde a este nuevo tiempo ni a los cambios que ha habido". "Más parece pensado para tiempos del pasado", se ha lamentado