Bildarratz (PNV) acusa al Partido Popular de no trabajar "nunca en positivo" para los intereses de la ciudadanía vasca

El portavoz del PNV en el Senado, Jokin Bildarratz, ha acusado al PP de no trabajar "nunca en positivo" para los intereses vascos y ha lamentado que la formación liderada por Pablo Casado está "recuperando el aznarismo más antiguo".

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, el representante jeltzale ha indicado además que una vez desaparecida ETA la "política de excepcionalidad debe ir desapareciendo".

Tras denunciar que lo que el Partido Popular "nunca va a hacer es trabajar en positivo para los intereses vascos que sean de una manera u otra discutibles", ha advertido de que la formación popular "siempre va a estar en otro parámetro de donde puede estar la sociedad vasca".

"Se puede hacer un recorrido histórico de sus posicionamientos, desde el título VIII de la Constitución a lo que votaron respecto al Estatuto... Con todas aquellas cuestiones que puedan ser discutibles en Euskadi y sean en positivo para la ciudadanía vasca nunca va a trabajar a favor", ha advertido.

En este sentido, ha considerado que en los últimos tiempos se ha dado una "derechización bien clara" en el seno del Partido Popular, de tal forma que están "recuperando el aznarismo más antiguo en toda su política".

Por otro lado, ha recordado que el pacto antiterrorista alcanzado en el año 2000 fue una "medida de excepcionalidad" en la lucha contra ETA, pero una vez que la banda ha desaparecido "se entiende que toda esa política de excepcionalidad debe ir desapareciendo".

Asimismo, ha sostenido que en ese pacto al PNV "se le denostaba y se le insultaba, identificando sus política con las de ETA", y ha recordado que, según recoge la Constitución, la política penitenciaria debe perseguir "una resocialización y reeducación".

Por todo ello, ha defendido que aunque sea por las víctimas del terrorismo, que el PP "tanto dice defender", es el momento de que el debate de los últimos días "se lleve a otro nivel mucho más discreto".

"Cada partido político ya ha definido su posición. El PSOE ha dicho que trabajará por el acercamiento de los presos y nosotros llevamos años en ese sentido. Es hora de la discreción y del trabajo. Sacando este debate día sí y día no a los que perjudicamos y hacemos daño es a las víctimas que están reviviendo lo sufrido", ha añadido.

"PAGO" POR MOCIÓN DE CENSURA

Cuestionado por las acusaciones del PP de que el acercamiento de presos es un "pago" por el apoyo jeltzale a la moción de censura presentada por Pedro Sánchez, Bildarratz lo ha calificado de "tontería" y ha incidido en que el PP sabe que eso no es así. "En la moción de censura no hubo negociación porque no hubo tiempo para gestionar o negociar nada", ha añadido.

Por otro lado, ha reconocido que no va a ser fácil que el socialista Pedro Sánchez acabe la legislatura porque ningún partido de la oposición "está para regalar nada y tampoco Podemos ha nacido para dar apoyo al PSOE".

No obstante, ha considerado que el PSOE tiene "mimbres" como para concluirla y ha advertido de que, "por definición", al PNV le gusta que las legislaturas duren cuatro años "a no ser que haya cuestiones extremas o urgentes" que lo impidan.