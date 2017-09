Bildarratz (PNV) dice que el PSOE "tiene la misma idea" de modelo territorial que PP "y el resto es marketing"

El portavoz del PNV en el Senado, Jokin Bildarratz, ha afirmado que el PSOE "tiene la misma idea" de modelo territorial que el PP, "con Pedro Sánchez o sin Pedro Sánchez", y "el resto es marketing", por lo que no espera "grandes movimientos" en este ámbito.

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, ha insistido en que en Cataluña "no va a haber otra solución" que el diálogo y "crear puentes". "Tendrá que comenzar hoy, mañana o la semana que viene, pero, si de verdad este problema se quiere enfocar, va a tener que ser a través del diálogo, la negociación y el acuerdo", ha advertido.

El senador jeltzale ha señalado que en el Gobierno de Mariano Rajoy, ahora "al menos, son conscientes de que tienen un problema", algo que habían evitado "decir", si bien ha apuntado que "lo están gestionando fatal" y con "imágenes que parecen más apropiadas de una película de Berlanga que de un país serio", como la de la Guardia Civil en "barcos con Piolín".

"España se está aproximando más a la imagen que está dando Turquía en Europa que a otro país moderno, que esté mirando hacia el norte", ha censurado Bildarratz, que ha subrayado que "no puede ser un problema el que se pida a la gente catalana dar su opinión".

Por otro lado, ha señalado que el PSOE mantiene "ahora, hace un año y desde el 78" la misma postura en relación al modelo territorial. Según ha indicado, "tiene la misma idea que el PP" y, por ello, no espera "grandes movimientos".

En este sentido, ha manifestado que "lo que con Pedro Sánchez han visto es una necesidad de desmarcarse del PP en cuanto a una imagen, ofreciendo la Comisión constitucional en el Congreso". "Pero el PP y el PSOE en la definición del modelo territorial es lo mismo. Tienen la misma idea de la unidad de España, de esa unidad indisoluble, y el resto es comunicación, es imagen, es marketing. Llevan años en la misma línea, con Pedro Sánchez o sin Pedro Sánchez", ha remarcado.

Bildarratz ha señalado que es "muy difícil encontrar a un miembro del PSOE que entienda el derecho a decidir, que haya ámbitos territoriales que sean diferentes, que tengan singularidades". "Ellos parieron el café para todos", ha recordado el portavoz del PNV en el Senado, que ha destacado que "el incumplimiento flagrante" del Estatuto de Gernika se ha dado con el PP y con el PSOE en el Gobierno del Estado y "las únicas maneras para obtener lo que es nuestro ha sido cuando ellos han tenido algún tipo de necesidad" presupuestaria o para aprobar algún acuerdo en Cortes.

LOS PRESUPUESTOS

Por otro lado, ha asegurado que el PNV no ha "congelado nada", en relación a la negociación de los presupuestos de 2018, porque no tenía "ningún tipo de negociación abierta en ese sentido". Según ha indicado, el PNV cerró un acuerdo presupuestario para 2017 "y en estos momentos no hay más", de manera que "lo único que vamos a exigir es el cumplimiento de los acuerdos obtenidos entonces y nada más".

El portavoz del PNV en el Senado ha señalado que, tal y como ya planteó en la negociación de las cuentas de 2017, "dependiendo de actitud con la que el PP afronte todos estos meses, entraremos o no a negociar" y, en cualquier caso, la formación no va hacer "nunca algo que la ciudadanía vasca no sea capaz de entender" ni "nada contrario a los intereses de la ciudadanía vasca y de la agenda vasca".

A su entender, el Partido Popular, con "una actitud totalmente centralizadora, jerárquica, no está siendo capaz de adecuarse a la política del siglo XXI", que es "mucho más abierta y participativa, más cercana a la ciudadanía". "Están anquilosados conceptualmente y denotan una actitud que no ayuda en nada en poder gestionar un acuerdo", ha opinado.

Bildarratz ha añadido que, aunque desconoce "con qué calendario se moverá" el Partido Popular para la presentación y negociación de las cuentas, "probablemente ahora tengan otros temas que les preocupen más, sobre todo ver cómo gestionan estos cuatro días" que restan hasta la convocatoria del referéndum del 1 de octubre. "No sé en que están, pero probablemente ahora los presupuestos no sean su mayor prioridad", ha planteado.

SIN OTRA SALIDA

Finalmente, preguntado por la postura que están manteniendo las instituciones y partidos catalanes que respaldan el referéndum, ha considerado que, aunque "todo tiene luces y sombras, en líneas generales, creo que no tenían ninguna otra salida".

"¿Qué les quedaba? Han pasado por el Parlament, por las Cortes generales, por el cepillado de las Cortes Generales, por el referéndum y, aun y todo, ha sido el Tribunal Constitucional el que ha decidido por encima de la voluntad del Congreso, del Senado, de la ciudadanía catalana, del Parlament...", ha apuntado.

"Todo es no", ha criticado Jokin Bildarratz, que ha señalado que en Cataluña hay "una situación de muy difícil gestión, pero es a donde se les ha llevado". De este modo, ha indicado que "no estamos hablando de una decisión de un gobierno catalán, si ha sido correcta o no, de una decisión de un Parlament", sino de que "miles y miles de personas se sienten maltratadas y fuera del Estado".

Ante esta situación, ha remarcado, "corresponde a los políticos escuchar a la ciudadanía". "¿Qué van a hacer los responsables institucionales cuando tienen una parte social mayoritaria e importante en esa línea? No tiene otra. Les corresponde a los políticos dar cauce a las demandas de la ciudadanía", ha insistido. En este sentido, ha opinado que al Gobierno del PP "le convendría escuchar con un poco más de humildad al sentir de las instituciones y de la ciudadanía catalana".