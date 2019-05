Bildarratz (PNV) cree que PSOE "no lo tiene fácil para gobernar" y debe "pensárselo bien" a la hora de recabar apoyos

En un artículo publicado en su blog, recogido por Europa Press, el dirigente jeltzale advierte de que "lo que es evidente es que toda aquella política que vaya en contra de la realidad vasca o catalana estará destinada al fracaso".

"Se ha demostrado que las únicas vías válidas son las del reconocimiento de la realidad, y que el diálogo y la búsqueda del acuerdo son los pocos instrumentos válidos con los que cuenta una democracia", añade.

Tras señalar que el PSOE está en minoría, "una minoría más evidente que la que tuvo el PP en la pasada legislatura", incide en que "es cierto que hay un dato importante, y es que la suma de socialistas y Podemos tiene más escaños que la suma PP, Ciudadanos y Vox". "Pero, como la política no es solo aritmética, va a ser interesante ver y analizar los primeros movimientos que dará el Partido Socialista", describe.

Tras afirmar que se comenta que Sánchez "no moverá ficha hasta que pasen las elecciones del 26 de este mes", matiza que "alguna pista deberá desvelarse antes ya que el día 21 se conforman las Cámaras en Cortes Generales, con la consiguiente conformación de las Mesas de Congreso y de Senado".

"El paso más inminente son los contactos que, la semana que llega, iniciará Pedro Sánchez con los responsables de algunos partidos políticos para tratar de componer mayorías. No va a ser fácil. La situación del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso es de extrema debilidad; si bien en el Senado podrá tener mayoría absoluta, le va a valer para bien poco en situaciones como, por ejemplo, la aprobación de los presupuestos, si no logra un acuerdo previo en la Cámara Baja", añade.

A su juicio, el PSOE necesita de una "mayoría estable" y cree que "el sí o el no a un Gobierno no va a funcionar a través de bloques". "El sí o el no funcionará en base al interés político, independientemente de los bloques. El Parlamento Vasco es un buen ejemplo de ello con los reiterados acuerdos entre Podemos, EH Bildu y el Partido Popular. Socios de conveniencia", describe.

Por todo ello, afirma que Pedro Sánchez "no lo va a tener fácil". "Mariano Rajoy tenía 137 escaños y a prácticamente el resto del hemiciclo en contra. Sánchez cuenta con 123 escaños y tiene en común con buena parte de la oposición el hecho de estar en contra del tridente de la derecha; pero, no lo olvidemos, esa oposición tampoco está, en principio, a favor de nada más. No estar contra él no es sí. Esa es la minoría de Sánchez", finaliza.