'El Bigotes' elude explicar en Corts la relación de Orange Market con la Feria pero se compromete a hacerlo en un futuro

El expresidente de la empresa Orange Market y considerado como uno de los presuntos cabecillas de la trama Gürtel, Álvaro Pérez, conocido como 'El Bigotes', ha eludido contestar a las preguntas de los diputados la Comisión de las Corts que investiga la gestión general de las instituciones feriales en la Comunitat Valenciana debido a que tiene causas abiertas y, según ha dicho, cualquier cosa que dijera "podría perjudicarme".

"Yo iré un día, créame que tengo palabra, e iré a darle las explicaciones que usted me pide, pero tampoco se crea todo lo que cuentan los medios. Le doy mi palabra de honor de que iré a las Corts o a Valencia y daré una explicación, pero no se crea todo lo que le cuentan", ha proclamado.

Así lo ha indicado 'El Bigotes' en una comparecencia en la Comisión de las Corts que investiga la gestión general de las instituciones feriales en la Comunitat Valenciana, en la que ha intervenido por videoconferencia y acompañado por su letrado, desde la prisión de Valdemoro (Madrid), en donde cumple condena por las irregularidades en contrataciones de la feria Fitur entre los años 2005 y 2009.

Pérez estaba citado este jueves para declarar en esta comisión en calidad de expresidente de Orange Market con el objetivo de analizar la relación de la empresa con Feria Valencia, donde se celebró el Congreso Nacional del PP en 2008 en el que Mariano Rajoy fue reelegido candidato a la Presidencia del Gobierno.

No obstante, se ha acogido a su derecho a no declarar porque ha recordado que tiene causas abiertas y "cualquier cosa dijera me podría perjudicar". "Estoy en condena preventiva por una causa reciente en Valencia, por Fitur y estoy querellado contra los jueces que presidieron ese juicio. No voy a hacer comentario y no tengo más que decir", ha subrayado.

Sin embargo, se ha comprometido a dar explicaciones, tras la insistencia del diputado del PSPV, José Muñoz. "Tengo unos valores y principios que probablemente usted no conozca porque de mí se ha dado solo una imagen. Tengo una hija valenciana y el pueblo valenciano y la Comunitat Valenciana irá siempre en mi corazón y en mi sangre", ha subrayado.

"Una de las cosas más importantes que me ha pasado en la vida es mi hija y es valenciana. Yo tengo palabra y honor y les doy mi palabra y mi honor de que algún día iré para que usted escuche la cara B del disco, que a veces es mucho mejor que la cara A y desgraciadamente usted y ciudadanos de la Comunitat y España en general solo han escuchado una cara del disco, pero aquí hay muchas más caras y no son todos los que son ni están todos los que deberían estar", ha remarcado.

Insistida por la diputada de Compromís Teresa García por la relación entre la empresa y Feria Valencia y la aparición de facturas "inexistentes", Pérez le ha señalado: "Tendría muchísimo gusto en contestarle y aclararle todas las preguntas, pero debe entender y seguro que respetará que me acoja a mi derecho a no declarar por lo que me pudiera perjudicar lo que dijera en las causas que tengo abiertas".

Por su parte, José Muñoz ha lamentado que Pérez no cuente su versión de los hechos dado que él dispone de información "privilegiada" por su "estrecha relación" con el expresidente de la Generalitat con el PP Francisco Camps. "Es una pena que usted hoy calle porque lo que está quedando ante opinión pública únicamente es la versión del PP y es que ustedes eran una banda de delincuentes que se aprovecharon del PP", le ha espetado.