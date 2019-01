Política

Bescansa achaca la crisis en Podemos a que los órganos no funcionan y las responsabilidades no están bien delimitadas

La diputada y confundadora de Podemos Carolina Bescansa ha atribuido la crisis que vive el partido, después de la marcha de Íñigo Errejón y Ramón Espinar, a motivos orgánicos y no a que haya distintas líneas políticas. Entiende que en Podemos los órganos de decisión no funcionan y las responsabilidades no están bien delimitadas.