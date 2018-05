Bernat Soria dice que no conoce a Crespo Gomar, ni gestionó contratos y el PP exige que pida perdón de manera preventiva

Ante las explicaciones de Soria en la comisión de investigación de la financiación de los partidos en la Cámara Alta, el portavoz del PP en la comisión, Luis Aznar, ha comparado la situación que atraviesa el exministro socialista con la sentencia de la Gürtel que ha desembocado en una moción de censura contra Mariano Rajoy.

"Por una causa horrible que sucedió en dos ayuntamientos de Madrid ahora se le están pidiendo responsabilidades al presidente del Gobierno", ha argumentado Aznar antes de exigir a Soria que pidiera perdón. Actualmente, el Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid indaga sobre el concurso de publicidad concedido por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a Crespo Gomar en 2008.

El exministro ha respondido a Aznar con una negativa, señalando que se sumaría a las disculpas del PP si primero los 'populares' hacen ese gesto ante los casos de corrupción que les afecta. "Consejos vendo, para mi no tengo", ha afeado el senador 'popular'.

Bernat Soria ha alegado que su paso por la política fue breve y que en la actualidad no ostenta ningún cargo del que pueda dimitir. "Soy investigador de base", se ha defendido.

No obstante, el exministro ha expresado su voluntad de que se aclare este asunto para no dañar el "buen nombre" de los involucrados, al tiempo que ha reiterado que quien haya cometido irregularidades tendrá que asumir las responsabilidades. Eso si, ha pedido que se deje trabajar a la justicia, asegurando que desde la política no se debe influir en procesos judiciales abiertos.

DEFIENDE SU GESTIÓN EN SANIDAD

Durante la sesión de la comisión, Soria ha asegurado que como ministro no le correspondía hacer seguimiento de todos los contratos y ha reivindicado su etapa al frente de Sanidad. "Mi trabajo era colocar a la Sanidad y la Ciencia española al nivel más alto", ha defendido Soria.

Ha aprovechado su citación en el Senado para pedir a los políticos del PP que se comprometan y se esfuercen en duplicar el presupuesto en Sanidad para que España se acerque al promedio europeo, y el gasto de cualquier Comunidad Autónoma alcance la cifra de 1.500 euros que se invierte en el País Vasco.

ETELVINA ANDREU SE ACOGE A NO DECLARAR

La siguiente comparecencia de la mañana era la de Etelvina Andreu, quien fuera directora general de Consumo dentro del Ministerio de Sanidad, quien se ha acogido a su derecho de no declarar por consejo de su defensa.

Andreu está siendo investigada por dicho Juzgado 43 en la capital y ya ha declarado ante este órgano judicial que investigar un concurso de publicidad del Ministerio de Sanidad de la campaña 2008, por importe de 184.138 euros ante los indicios de que pudiera haberse incurrido en delitos de prevaricación y malversación.