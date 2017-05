Europa respira aliviada tras el triunfo de Macron y celebra la derrota de las 'fake news'

El portavoz de la Cancillería alemana, Steffen Seibert, felicitó al vencedor de las elecciones presidenciales francesas, el socioliberal Emmanuel Macron, cuyo triunfo es, dijo, "una victoria para una Europa fuerte y unida y para la amistad germano-francesa".

Seibert colgó este mensaje, en alemán y en francés, en su cuenta oficial en la red social de Twitter pocos minutos después de que cerraran los colegios electorales en Francia y de que se conocieran los primeros sondeos, que sitúan a Macron alrededor de treinta puntos por delante de la ultraderechista Marine Le Pen.

Hace dos semanas, tras la primera vuelta de las presidenciales, el Gobierno de la canciller, Angela Merkel, también recurrió a la cuenta de Twitter del portavoz para desear suerte a Macron en la segunda ronda.

Mostró entonces su satisfacción por el respaldo que había obtenido el discurso de Macron "a favor de una Unión Europea fuerte y de una economía social de mercado".

Merkel recibió a mediados de marzo en Berlín a Macron, quien, tras una reunión de más de una hora, destacó las "convergencias" con la canciller y ratificó la apuesta conjunta por reforzar la cooperación bilateral en el seno de la Unión Europea (UE).

El presidente del Consejo europeo, Donald Tusk, ha celebrado con alivio la victoria de Emmanuel Macron en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Francia y la derrota de la "tiranía de las fake news".



"Enhorabuena a Emmanuel Macron y a los franceses que han elegido la Libertad, la Igualdad y la Fraternidad y dicho no a la tiranía de las 'fake news'", ha escrito Tusk en su perfil oficial de Twitter, al poco de hacerse públicas las primeras estimaciones tras el cierre de los colegios electorales.

Félicitations à @EmmanuelMacron, aux français qui ont choisi la Liberté, l'Egalité et la Fraternité et dit non à la tyrannie des "fake-news"