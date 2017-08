Bendodo (PP) asegura que el cambio de gobierno en Marbella es "necesario" para recuperar "las buenas noticias"

El presidente del PP de Málaga, Elías Bendodo, ha asegurado este martes que el "inminente" cambio de gobierno en el Ayuntamiento de Marbella (Málaga) tras la firma este lunes de la moción de censura entre los 'populares' y el partido independiente Opción Sampedreña (OSP) para desplazar al alcalde socialista, José Bernal, es "necesario" para que el municipio recupere "las buenas noticias".

Bendodo, que ha comparecido en rueda de prensa junto a la presidenta del PP local y candidata a la Alcaldía de la formación, Ángeles Muñoz, ha indicado que los dos años que restan de mandato "van a traer noticias positivas para Marbella", entre las cuales, ha señalado, recuperar la senda del crecimiento, las inversiones o la marca turística de la ciudad.

Según Bendodo, Marbella ha "perdido" dos años bajo la gestión del gobierno de coalición entre PSOE, IU y OSP, pero ha asegurado que, con Muñoz como regidora, hay "tiempo" para la recuperación.

"Los acuerdos de gobiernos de dos, tres, cuatro partidos contra los que han ganado no van a ningún sitio. El tripartito de Marbella, en estos dos años, no funciona porque no es capaz de sacar los presupuestos adelantes en tiempo y forma, como se ha demostrado en Marbella", ha apuntado.

Bendodo ha asegurado que el gobierno de coalición del PSOE ha gestionado el municipio desde "el dogma y el sectarismo y sin ningún tipo de rumbo, a golpe de ocurrencia y titular, perdiendo inversiones y espantando a los inversores".

Bendodo ha destacado la "altura y coherencia" de OSP, cuyo órgano consultivo votó el pasado viernes de forma mayoritaria a favor de la moción de censura, ya que "ha entendido realmente que el cambio era necesario para que las cosas vayan mucho mejor en Marbella y San Pedro".

El presidente del PP malagueño ha señalado que una moción de censura es una "herramienta perfectamente democrática y legítima" que, a su juicio, adquiere más valor si sirve para que "ocupe la Alcaldía la persona que ganó las elecciones".

"Se trata de que el que gane gobierne y el que pierda, pase a la oposición. Con esta moción de censura cumplimos fielmente un mandato de los ciudadanos. Si alguien gana con esta moción de censura es la gente de Marbella y San Pedro, que tendrá a la alcaldesa que votaron", ha agregado Bendodo, que ha acusado al PSOE y algunos de sus socios radicales de izquierdas "intentaron retorcer los votos" en 2015 para desplazar a Muñoz.

A juicio de Bendodo, Muñoz podrá compaginar su cargo de alcaldesa con el de senadora. "La Alcaldía de Marbella requiere plena dedicación, pero el Senado, no nos engañemos, requiere poca. Hay que ir a votar pocas veces al mes. Muñoz tiene capacidad de sobra para compatibilizar los cargos", ha argumentado.

Por su parte, Muñoz ha señalado que el cambio de gobierno se producirá "de forma absolutamente legítima y normalizada". "Fuimos el partido más votado --en las elecciones locales de 2015-- con el 42 por ciento de los votos y superamos, ampliamente el 50 por ciento si sumamos a los votantes de OSP", ha apuntado.

El pleno extraordinario en el que se ejecutará la moción de censura se celebrará el 29 de agosto, según señalaron este lunes miembros del PP y OSP.