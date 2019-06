Beltrán ve el "primer pago" de Sánchez al independentismo en la elección de Hualde como presidente del Parlamento

Así lo ha señalado Beltrán a través de su cuenta de Twitter minutos después de la elección de Hualde y también en declaraciones a los periodistas al término del pleno de constitución de la Cámara foral. "Acabamos de ver cómo se consuma el preludio de la traición de los socialistas a Navarra a España", ha sostenido Beltrán.

En su opinión, "éste ha sido el primer pago de los socialistas al nacionalismo vasco y al indepedentismo". Y ha considerado que "los socialistas y Sánchez no pueden decir que no han contado con los votos de Bildu" porque "los votos del PSN se han juntado con los de Bildu para elegir presidente de este Parlamento".

"Los navarros no han querido esto en estas elecciones, Navarra Suma ha sido la fuerza más votada con una mayoría aplastante y el PSN no lo ha aceptado y no lo ha querido aceptar", ha censurado.

Para la presidenta del PPN, "los navarros han dicho fuerte y claro que no quieren un gobierno nacionalista más en Navarra y el PSN ha claudicado al PNV, se ha arrodillado para que Sánchez sea investido".

El parlamentario de Geroa Bai Unai Hualde ha sido elegido este miércoles presidente del Parlamento de Navarra después de que finalmente haya recibido los votos del PSN, pese a la ruptura de las negociaciones que han iniciado poco antes de la votación. En una negociación de última hora durante un receso de la sesión constitutiva del Parlamento de Navarra, PSN y Geroa Bai han alcanzado un acuerdo y finalmente Hualde ha conseguido los apoyos necesarios.