Belarra (Podemos) critica que el real decreto de vivienda "deja fuera la limitación de las subidas abusivas al alquiler"

En declaraciones a los medios antes de participar en el Consejo Ciudadano de Podemos Navarra, Belarra ha destacado que "ayer pudimos constatar una vez más que en el Consejo de Ministros el PSOE sólo se mueve cuando le empujamos, cuando los movimientos sociales le empujan y cuando Unidos Podemos le empuja".

Ha resaltado que la limitación a las subidas del alquiler es una medida que "llevan reclamando los ayuntamientos del cambio desde el principio de la legislatura y, sin embargo, no se incluye en el Real Decreto". La diputada ha opinado que "eso puede tener que ver con que el 'fondo buitre' Blackstone ya amenazó al Gobierno hace un mes cuando firmó el acuerdo presupuestario con Unidos Podemos y ahora, una vez más, al Gobierno le vuelven a temblar las piernas cuando el 'fondo buitre' Blackstone le amenaza".

Ione Belarra ha indicado que este real decreto "el Gobierno lo presenta tal cual" de manera que "no se pueden hacer enmiendas". Ha reconocido que "recoge algunas de las cuestiones que les hemos planteado como que se alarguen los contratos de alquiler y que sólo se puedan actualizar al IPC", pero ha reiterado que "no está la medida fundamental que es que se limiten las subidas al alquiler en las zonas tensionadas". "Este real decreto es como si viene un tsunami y le damos a la gente paraguas", ha subrayado.

Por otro lado, Ione Belarra ha valorado las movilizaciones que se produjeron este viernes contra el cambio climático, dentro del movimiento 'Friday for Future' "que vienen desde abajo, desde la movilización estudiantil". En este sentido, ha animado a la ciudadanía a sumarse a la huelga convocada el próximo 15 de marzo porque "no tenemos un planeta de repuesto y si no lo cuidamos ahora, las generaciones que vengan les vamos a dejar una situación muy complicada".