Belarra (Podemos) ve "fuera de lugar" que Hernando pidiera la permanente revisable en la capilla ardiente de Gabriel

En una entrevista en TVE recogida por Europa Press, la diputada ha pedido al resto de fuerzas políticas que no hagan partidismos con la muerte de Gabriel porque "es imposible" imaginar el dolor que tiene la familia del pequeño, y ha subrayado que los representantes públicos tienen que hacer políticas desde la "seriedad y la eficacia".

"España tiene uno de los sistemas penales más duros y es evidente que esto no evita que se cometan crímenes atroces. Tenemos que trabajar en la línea de la prevención, reeducación y de asegurar que esto no se vuelve a repetir", ha afirmado, para incidir en que no se consigue "nada" pidiendo más años de cárcel.