Bel Pozueta (EH Bildu): "Las derechas siguen atacando los derechos de libertad para llevarnos al pasado"

En un acto celebrado en el Parque de la Memoria de Sartaguda, junto con el alcalde de la localidad, Paolo Albanese, con motivo de la conmemoración de la proclamación de la II República, Pozueta ha señalado que "de nuevo oímos hablar de involución, de recortes de libertades, de que las mujeres tenemos demasiados derechos, de que hay que poner en marcha una nueva cruzada".

"Los conocemos muy bien, los hemos padecido, pero también les derrotamos en las urnas hace cuatro años", ha destacado la candidata de EH Bildu que ha indicado que "el cambio es plebeyo, viene de abajo, de las gentes humildes siempre marginadas".

"No pueden soportar que el ideal republicano y democrático que creyeron enterrar con aquel baño de sangre haya vuelto reforzado, con la forma de nuevas luchas liberadoras, como el feminismo, que ha venido para quedarse y cambiarlo todo", ha afirmado. "No pueden soportar que en aquellas cunetas haya prendido la flor del cambio, que no va a ser flor de un día", ha subrayado.

Bel Pozueta ha resaltado que esta es "una lucha por la igualdad y por la libertad, porque nadie es más que nadie, porque la economía y las instituciones deben estar al servicio de la sociedad y no al revés".

Por su parte, el alcalde de Sartaguda, Paolo Albanese, ha puesto en valor la "voz de la Navarra rebelde, que viene de antiguo y va lejos" y que "arraiga en lo más digno de nuestra historia".

También se ha referido a los nombres de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo que componen el muro del Parque de la Memoria. "Hombres y mujeres dignas" que "se empeñaron en hacer fuerza para empujar el reloj de la historia, para avanzar hacia la justicia social y la democracia, en defensa de la libertad".

"La voz de la Navarra digna, de las mujeres dignas, como la voz de las viudas. Ese susurro que durante 40 años interfirió en el silencio oficial y desmintió el relato de lo sucedido y lo vivido", ha concluido Albanese.