Beiras culpa a Iglesias de "no querer comprender" que el independentismo "era un aliado" del rupturismo

El histórico dirigente del nacionalismo gallego, Xosé Manuel Beiras (Anova), ha cargado contra el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y contra el candidato de Catalunya En Comú-Podem, Xavier Domènech, a los que ha culpado de "no querer comprender" que el independentismo catalán "era un aliado y no un adversario" de la izquierda rupturista.

"Domènech e Iglesias no quisieron comprender que en la confrontación 'Procès-Estado' la contradicción antagónica dominante era la de la cuestión nacional y no la de clase, y que el independentismo era un aliado, y non un adversario, de la izquierda rupturista española", ha señalado Beiras en un mensaje de su cuenta personal de Twitter, donde, a continuación, ha apuntado a que "la consecuencia" de lo que considera "un error" de estrategia ha sido que "el bloque de la izquierda" queda debilitado.

Por su parte, el alcalde de Santiago y también miembro de Anova, Martiño Noriega, ha advertido a preguntas de los medios este viernes que "el modelo de unidad popular" es el que se ha intentado "construir" en Galicia "desde hace cinco años" con el nacimiento de Alternativa Galega de Esquerdas (AGE).

Ante la pérdida de apoyos cosechada por Catalunya En Comú-Podem --que pasa de 11 a 8 escaños--, Noriega ha sido cuestionado sobre si la situación catalana está pasando factura a las candidaturas de unidad popular.

"La fórmula de unidad popular está aquí desde que nació AGE. Otra cosa es que nos olvidemos de ello", ha apuntado, para luego recordar que, en Galicia, esas candidaturas han sido capaces de "disputarle gobiernos al PP".

Asimismo, ha ironizado con que la "mayoría silenciosa" de Cataluña a la que apelaba el PP en la campaña "silenció" a los populares, que quedaron relegados a última fuerza política en el Parlament, donde compartirán grupo mixto con la CUP.

A preguntas de los medios un día después de las elecciones catalanes, en las que el bloque independentista renovó su mayoría pese a la victoria de Ciudadanos, Noriega ha comentado que los resultados de unos comicios "muy polarizados" reflejan el triunfo del "voto útil".

Así, el regidor santiagués ha vuelto a hacer un llamamiento a "reconducir la situación" al ámbito de "la política", porque el conflicto abierto en Cataluña, a su juicio, "solo se puede resolver con política". "La política no puede quedar limitada a la vía judicial", ha apostillado.