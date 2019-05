Beamonte: "Lambán va de anti Sánchez, pero son lo mismo"

El candidato del PP a la Presidencia de Aragón, Luis María Beamonte, ha explicado que en las elecciones de este domingo hay que "poner el freno de mano a las políticas rupturistas de Pedro Sánchez" y a un presidente como Lambán, "que aunque va de anti Sánchez, son lo mismo".

Así lo ha señalado Beamonte en un mitin que ha pronunciado este jueves en Teruel, refiriéndose al actual presidente de la Comunidad, el socialista Javier Lambán, que opta a la reelección en las elecciones autonómicas de este domingo, 26 de mayo, ha informado el PP en una nota de prensa.

Según Beamonte, Sánchez y Lambán "son dos personas que van al límite, aunque eso signifique romper conceptos básicos y fundamentales como nos dimos el conjunto de los españoles" y, como ejemplo, ha mencionado el "ataque" del Gobierno Lambán a la enseñanza concertada.

También se ha referido a la aprobación en la Comunidad de una Ley de memoria histórica "que discrimina a unas víctimas respecto a otras como hacía el franquismo", o la presentación de un Ley de Derechos Históricos de Aragón "que cuestiona seriamente la soberanía nacional".

Para Beamonte, la conclusión es "clara", "los dos son radicales, aunque marquen equidistancia" y "tienen un punto de encuentro en ese elemento de ruptura" por lo que "no vale con dar grandes discursos constitucionales, sino con dar ejemplo".

Por su parte, Beamonte se ha comprometido a "darle la vuelta a Aragón, a un sinsentido de enfrentamientos, de falta de respeto institucional y de luchas constantes, de riñas y peleas, de juegos de sillones, que es que esto es lo que ha caracterizado a la izquierda durante estos cuatro años", que ha pensado "poco" en el interés general.

HOSPITAL DE TERUEL

El candidato del PP ha criticado el "conflicto" generado por el propio Lambán "con el retraso inexplicado e injustificado en la construcción del nuevo Hospital de Teruel que ahora deriva sobre la alcaldesa", la 'popular' Emma Buj, "a cuenta de la licencia urbanística, retorciendo la realidad".

Al respecto, ha esgrimido que "cuando se solicita una licencia y te requieren que presentes la documentación y no las presentas, y encima empiezas a hacer las obras, cualquier alcalde, en función de lo que le corresponde, paraliza las obras".

Por eso, ha sintetizado, "si las obras del hospital de Teruel no tienen mayor celeridad, no están en un ritmo de avance importante es porque el Gobierno de Lambán no ha hecho lo que tenía que hacer, y no la alcaldesa, que si ha cumplido y está esperando para darle la licencia".

Beamonte ha indicado que otro ejemplo del "desinterés" de Lambán con los turolenses fue su ausencia del Parlamento aragonés durante la sesión plenaria que impidió la disminución de la representación de la provincia en las Cortes de Aragón a causa del descenso de la población.

Este comportamiento "evidencia la verdadera cara del presidente aragonés ante retos como la despoblación, mientras que esa preocupación sí ha estado presente en el Partido Popular desde hace décadas".

"Me siento muy satisfecho de que en estos momentos entre todos hayamos conseguido que haya una buena generación de conciencia en cuanto a tomar medidas en relación a la despoblación", un "reto estratégico" de Comunidad para el que ha solicitado un pacto de todas las fuerzas políticas "porque va más allá de una provincia o de una Comunidad autónoma, y afecta a muchas regiones y territorios de España", ha dicho.

PACTAR CON LA CENTRODERECHA

Beamonte ha subrayado que "estamos a las puertas de que los aragoneses puedan decidir a quién quieren de alcalde o de alcaldesa, a quien quieren también al frente del Gobierno de Aragón y nosotros hemos dicho bien claro que no vamos a apoyar al Partido Socialista, pero hemos dejado bien claro que no tenemos ningún inconveniente en pactar con la centroderecha".

Ha añadido que hay partidos que no han dicho nada al respecto "y es hora de que se pronuncien y digan bien claro si están dispuestos a pactar con el Partido Socialista para seguir llevando las políticas sectarias, radicales que se han aplicado en esta Comunidad autónoma".

Además, ha reivindicado al Partido Popular como el único "voto responsable" y capaz de solucionar los problemas concretos de los aragoneses, "pues solo el PP representa una alternativa fiable frente a los pactos de izquierdas que han controlado las instituciones aragonesas durante estos últimos cuatro años, en el Gobierno de Aragón, en los ayuntamientos de Zaragoza y Huesca o en las Diputaciones Provinciales de Zaragoza, Huesca y Teruel".

Beamonte ha enfatizado que los votos de centroderecha "no pueden dispersarse en siglas que no tienen capacidad de ser alternativa" ya que "la única posibilidad de contrapesar el poder absoluto de Pedro Sánchez en Aragón es, concluyó, con el Partido Popular gobernando la comunidad autónoma y los ayuntamientos aragoneses".