Política

http://www.teinteresa.es/politica/Batet-solucion-Cataluna-insiste-alternativa_0_2144785572.html

Batet admite que la solución en Cataluña "no está cerca" pero insiste en que no hay "alternativa" al diálogo

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, ha señalado que la "crisis territorial" que afecta a España no tiene una solución "rápida" ni "sencilla". Aunque admite que el final a este problema "no está cerca", ha defendido que "no hay alternativa" a la política de acercamiento emprendida por el Ejecutivo socialista.