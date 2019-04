Batet avisa: poner en la mesa el referéndum de autodeterminación es "negar el diálogo"

La ministra de Política Territorial y candidata del PSC a las generales por Barcelona, Meritxell Batet, ha advertido al independentismo de que poner en la mesa un referéndum de autodeterminación es "negar el diálogo" para una eventual investidura de un presidente de Gobierno.

En declaraciones tras visitar este martes el Mercadal de Sant Adrià de Besòs (Barcelona), ha contestado de este modo a las informaciones que apuntan a que el PSOE rechazaría un referéndum de autodeterminación en una negociación de investidura con ERC y que antes optaría por volver a las urnas.

En el entorno más próximo al candidato socialista, Pedro Sánchez, existe la convicción de que antes habría repetición de elecciones si, en una eventual negociación, las fuerzas independentistas insisten en poner como condición el reconocimiento al derecho de autodeterminación.

"Los independentistas saben que no se va a producir; por lo tanto, poner esto encima de la mesa es tanto como negar la intención de dialogar y negar que quieren dialogar. Si esa va a ser una condición, va a ser muy difícil que voten una investidura", ha razonado Batet.

La ministra ha insistido en que el derecho de autodeterminación "no existe y no es legal" en España y en que, según ella, no sirve para resolver el problema territorial en Cataluña.

Por eso, "si hay un gobierno socialista no se va a producir un referéndum de autodeterminación", y ha recalcado que eso ya lo ha dicho con claridad el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Ha recordado que ha habido "dos referendos ilegales" en Catalunya --en referencia al proceso participativo impulsado por el expresidente Artur Mas en 2014 y al del 1-O-- y ha recordado que no consiguieron su objetivo.

"Han servido para dividir y fragmentar una sociedad y ahora lo que hace falta es mirar adelante y conseguir consensos para poder someter a votación, no rupturas, sino acuerdos", ha expresado.

También ha repetido que los socialistas apuestan por el diálogo "dentro de la Constitución y del Estatut y, por tanto, dentro de las reglas de juego democráticas, que son las que dan garantía a todos".