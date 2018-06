Batet defiende correr "riesgos políticos" ante el problema territorial y asume que puede implicar cometer errores

"A eso estamos dispuesto. No actuar implica con más seguridad aún renunciar a cualquier acierto y dejar que las situaciones nos coman y se degrade esa cohesión que dicen defender", le ha respondido la ministra a la senadora Clara San Damián (PP), en su primera sesión de control al Gobierno en el Senado.

Batet ha contestado en el Pleno a dos preguntas de Ciudadanos y esta interpelación del PP sobre el problema catalán y la reforma de la Constitución que ella ha plantado desde su llegada al ministerio. La ministra ha defendido esta reforma no por responder a las reclamaciones de una comunidad, la catalana, sino para todas las autonomías y ciudadanos, porque a su juicio la carta magna no representa "los intereses de la inmensa mayoría" y no sólo en el capítulo territorial, ha apuntado.

En respuesta al PP, Batet ha explicado que la cohesión del país es "más débil" hoy que hace diez años por la política del este partido, que provoca que el independentismo crezca, ha dicho. Frente a esta situación, ha asegurado que el Gobierno cree que la respuesta es "hacer política" y "asumir riesgos políticos", no sólo cumplir y hacer cumplir la ley.

Dicho esto, Batet ha subrayado que la cohesión a su juicio tiene tres patas inseparables, la territorial, la social y la institucional, y ha asegurado que a su juicio "los más graves peligros" para esta cohesión proceden de los problemas financieros de las comunidades, que impiden el mismo trato a los ciudadanos en todos los territorios. "La defensa de la cohesión territorial pasa por avanzar en la suficiencia de la financiación", ha defendido.

CRÍTICAS DEL PP

La senadora San Damián, por su parte, ha preguntado a la ministra si la reforma constitucional es un pago al independentismo por su apoyo a Pedro Sánchez. "Debe decirlo aquí", ha instado a Batet. "Nos tememos que se pacto es cierto", ha añadido la senadora.

La portavoz 'popular' ha señalado a ERC y PDeCAT como principales responsables de la situación en Cataluña, pero también ha adjudicado parte de culpa al PSOE por su apoyo al Estatut, sus manifestaciones contra la sentencia del Constitucional y sus pactos en el pasado con ERC en la Generalitat.

Y ha preguntado a la ministra si el Gobierno piensa llevar a cabo la renovación de los pactos constitucionales con estos partidos y para qué. "¿Para que se salgan con la suya los que han hecho la vida imposible a cientos y cientos de catalanes? ¿Para que no tengan que cumplir con la justicia los que han dado un golpe de estado?", ha preguntado a Batet, a la que ha pedido expresamente que aclare si retiraría de la Constitución el artículo 155 y se incluiría la posibilidad de hacer referendos de autodeterminación.

COMPARTE LA DENUNCIA DE CIUDADANOS

Batet ha respondido también a dos preguntas de senadores de Ciudadanos. La portavoz del partido en el Senado, Lorena Roldán, ha cargado contra la situación en Cataluña y que el Gobierno apueste por recuperar la "normalidad", ha dicho, en las relaciones con la Generalitat.

Roldán ha insistido en que existen "pactos ocultos" del PSOE con los partidos que le apoyaron en la moción de censura y ha insistido en que el nuevo Govern no es "de fiar". "No han hecho propósito de enmienda", ha advertido.

La ministra ha respondido que comparte las denuncias de Ciudadanos pero que hacen falta además "respuestas políticas" y que el Gobierno quiere darlas recuperando tres conceptos a su juicio desaparecidos: lealtad institucional, respeto y confianza. "Si no recuperamos estos conceptos va a ser muy difícil construir nada", ha dicho.

Y ha asegurado que en cualquier caso es necesario respecto a Cataluña "reconocer un hecho inequívoco", el avance del independentismo, que ha ganado escaños en el Parlament. "Negar esta realidad no soluciona el problema, más bien lo que hace es alimentarlo", ha respondido a Ciudadanos.