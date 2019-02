Batet llama a "no perder el tiempo en trincheras" y a sacar más de 84 diputados

La ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, ha llamado a "no perder el tiempo en trincheras", en referencia crítica a los independentistas y los partidos de derecha, y a que el socialismo se fortalezca y supere en las elecciones generales sus 84 diputados en el Congreso, porque defiende que su proyecto es el más realista.

En su discurso en el Consell Nacional extraordinario del PSC de este sábado, ha dicho que llega la hora de pasar a la acción, que los socialistas no quieren "vivir de una crisis territorial" sino solucionarla, y ha acusado a la derecha y a los independentistas de buscar enfrentamiento en vez de soluciones.

También ha defendido reunir, pactar y no imponer; ha insistido en que Cataluña no puede seguir siendo la víctima del conflicto territorial, y ha criticado a Cs como un "espectador de lujo, comentarista de una tertulia", en vez de formular propuestas, manteniéndose en la amenaza y uniéndose con la extrema derecha, ha dicho.

VOLUNTAD DE DIÁLOGO

"Lo que nunca haremos es hacer nada que divida al país, que lo rompa por la mitad", según la ministra, que ha sostenido que no hay diálogo si no se busca el acuerdo.

Y Batet ha criticado, en referencia a los independentistas, que "plantear en una mesa lo que es imposible no es tener voluntad de diálogo".

También les ha reprochado que no se pongan en la piel del otro y que no empaticen, y ha advertido de que no hay voluntad de acuerdo "si no se sientan uno respetando las reglas".

Para ello, ningún partido ha votado contra los Presupuestos Generales que planteó el Gobierno en contra del contenido, sino en contra del presidente Pedro Sánchez, y ha defendido las medidas que incluían las cuentas, como la subida de las pensiones y la inversión en dependencia.

La ministra ha pedido poner a trabajar las instituciones en objetivos comunes, "generar sinergias de colaboración entre administraciones" y salir de lo que ha calificado como debate estéril entre la derecha y los independentistas, a los que ha acusado de votar conjuntamente contra Sánchez.

Batet ha defendido que el Gobierno, en ocho meses, ha cambiado las prioridades, y ha criticado que se impulsaba una agenda de reformas "mientras unos fingían preocuparse por la pretendida destrucción de España y otros solo piensan en sacar rédito electoral en Cataluña, mientras miran de reojo".