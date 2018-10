Batet critica la "frivolidad" de los separatistas con la DUI y les pide "decir la verdad" sobre la independencia

En declaraciones en la SER, recogidas por Europa Press, la miembro del Gobierno ha lamentado la "frivolidad", "la poca conciencia" y "la irresponsabilidad" con la que actuó el Govern catalán durante la crisis del pasado mes de octubre que desembocó en la declaración de independencia suspendida del 27 de octubre.

Les acusa de no haber actuado pensando en el interés general de la sociedad catalana y, según Batet, no pensaron ni siquiera en sus votantes. "Generaron un marco ilusorio que hizo creer a mucha gente que era posible, y ellos dicen ahora que eran conscientes de que no era posible la independencia", ha criticado.

En esta línea, ha exigido a la Generalitat que diga la verdad en Cataluña sobre la independencia y que "dé un paso" y admita que no es posible, aunque, ha recalcado, eso no significa renunciar a unos objetivos sus objetivos políticos.

Batet ha quitado hierro a que el diputado de ERC Toni Comín, huido en Bélgica, vaya a ser el responsable del Consell de la República que busca implementar la República catalana.

"Hace un año todo el mundo sabía que no era posible", ha asegurado Batet recordando las palabras de Comín en el programa de LaSexta. Y ha explicado que la línea unilateral y la desobediencia "ha fracasado" y se ha "constatado" que no tiene recorrido.