Batet quiere eliminar de la ley local la externalización de servicios como opción prioritaria que introdujo Montoro

Batet ha comparecido en la Comisión de Entidades Locales del Senado para explicar sus líneas de actuación con respecto a los ayuntamientos, las diputaciones, cabildos y demás instituciones locales y ha asegurado que es prioritario para su departamento revertir muchos aspectos de la ley de racionalización del sector local que aprobó el anterior ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

Por un lado, ha apostado por cambiar la prioridad que el artículo 85 da a la gestión indirecta de servicios municipales, a la externalización para dejar en manos privadas la prestación de los servicios locales, asunto contra el que fue muy crítico el PSOE.

Según esa norma, ese debe ser "el modo ordinario de actuación" y no la prestación directa, con los medios propios de la entidad local, para lo que se exigen "múltiples trámites" y justificaciones. "No es lo que necesitan nuestros municipios, no es nuestro modelo", ha dicho Batet.

La ministra ha apostado también por restablecer en la ley la "claúsula general de competencia municipal" que igualmente se eliminó en la reforma; el objetivo será especialmente devolver a las entidades locales la competencia sobre servicios sociales, que a juicio de Batet son precisamente asuntos "propios" de los municipios.

En cuanto a la posibilidad de que los ayuntamientos inviertan su superávit, una reclamación reiterada de las entidades locales, la ministra ha asegurado que trabaja junto con Hacienda en ampliar la lista de asuntos considerados inversiones financieramente sostenibles, a los que puedan dedicar ese dinero ahorrado de acuerdo con la ley de estabilidad presupuestaria.

Para hablar de todos estos asuntos y de otras cuestiones relacionadas con el sector local, Batet ha anunciado que en noviembre va a convocar la conferencia sectorial de asuntos locales, que no se ha reunido en ocho años y en la que se reúnen el Gobierno, la Federación Española de Municipios y Provincias y las comunidades autónomas.

LUCHA CONTRA LA DESPOBLACIÓN

Batet ha asegurado que su ministerio está implicado también en la lucha contra la despoblación rural porque a su juicio "la frontera más relevante hoy en España es la frontera entre la ciudad y el mundo rural".

Ha abogado por "romper la identificación" entre progreso personal y traslado a la ciudad que a su juicio persiste y cuya transformación constituye "un reto de Estado".