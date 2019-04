Batet avisa: "empeñarse" en la autodeterminación dejará a JxCat y ERC fuera del debate

La ministra de Política Territorial y candidata del PSC a las generales por Barcelona, Meritxell Batet, ha advertido al independentismo que "empeñarse" con la autodeterminación les dejará fuera del debate sobre el futuro de Cataluña y el resto de España en el Congreso.

Batet ha criticado a ERC y JxCat por "seguir mirándose de reojo en todo momento, más pendiente de lo que hará el otro y de lo que opinarán sus votantes más radicales, que de tomar decisiones valientes y realistas".

Por eso, considera que España está en el mismo lugar que hace dos meses, cuando ERC presentó su enmienda a la totalidad al proyecto de Presupuestos Generales del Estado de Pedro Sánchez, y JxCat le "siguió" produciendo un bloqueo en las cuentas que derivó en el adelanto electoral.

"Hace años que el independentismo sigue atrapado en una irresponsable huida adelante en la que no solo se menosprecian las salidas que se les ofrece, sino que ponen en riesgo las instituciones de autogobierno y la convivencia. Una huida que solo es útil a la derecha catalana para esconder su responsabilidad en los recortes y la pérdida de calidad de la vida en Cataluña para mantener, con la ayuda inestimable de ERC, el deterioro de los servicios", ha lamentado.

Ha sostenido a estos dos partidos que insistir en la autodeterminación es "marginarse" del debate sobre el futuro de Catalunya y el resto de España, que asegura que tendrá en el Congreso un escenario importante.

"Los independentistas garantizan a sus votantes solo una cosa: no comparecer, no participar en la lucha sobre cuál es la España que queremos. Y equivale a no estar en el debate sobre la Catalunya que queremos", ha alertado la ministra.

LA DERECHA

Batet ha advertido de que esta actitud beneficia a los partidos de derechas que se retroalimentan, a su juicio, con la estrategia política adoptada por los independentistas, ha asegurado durante un almuerzo-coloquio organizado por Nueva Economía Fórum Europa.

"La derecha, da igual cuál de las tres versiones, ha dado por amortizado su peso en Cataluña. Solo les interesa la crisis en Cataluña para alimentarse de ella en el resto de España. Primero ignoraron políticamente la realidad y lo fiaron todo a los tribunales. Después se ofrecieron como portavoces de la indignación de los catalanes que decían 'basta' a la utilización de las instituciones", ha dicho, y ha añadido que no han sabido proponer nada más allá de esa indignación.

Para la ministra, el gran triunfo de la derecha en Cataluña "son los lazos y pancartas, y lo que les interesa de Cataluña es el conflicto y su rentabilización electoral en el resto de España".

DEFENSA "SELECTIVA" DE LA CONSTITUCIÓN

Para Batet, Vox está haciendo lo que el PP "escondía: que la defensa de la Constitución es selectiva; que delante del separatismo excluyente, la derecha defienden un modelo igualmente excluyente; que el pluralismo y el modelo autonómico no están en su constitución".

Ha afirmado que a CS, PP y a Vox no les gusta el pluralismo y quieren acabar con él, y por eso han apostado, a criterio de Batet, por la crispación en lugar de por el debate para acercar posiciones.

"Esta es la auténtica novedad de la campaña: han normalizado el enfrentamiento, el conflicto y han hecho real la perspectiva de la desaparición del autogobierno. Y lo han hecho con la complacencia de los que, desde Waterloo, piensan que cuanto peor, mejor", ha zanjado en referencia la expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.

En respuesta a los periodistas, la candidata socialista ha sostenido que, a diferencia de los partidos de derechas, los socialistas "no viven en la ficción de que (los independentistas) no existen o van a desaparecer".

"Para nosotros no desaparecerán y no queremos que desaparezcan. Queremos una Cataluña en la que quepa todo el mundo", ha defendido.