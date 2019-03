Política

http://www.teinteresa.es/politica/Batet-Torra-amarillos-postura-Gobierno_0_2195780580.html

Batet pide "esperar" a ver si Torra retira los lazos amarillos y no avanza la postura del Gobierno si no cumple

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, ha pedido "esperar" para ver si el presidente de la Generalitat, Quim Torra, retira o no los lazos amarillos de edificios públicos catalanes, en el plazo de 48 horas que le ha dado la Junta Electoral Central (JEC) y no ha avanzado la postura que adoptará el Gobierno en el caso de que no lo haga.