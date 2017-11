Batet (PDeCAT) apuesta por "una candidatura de país" ante una situación "excepcional sin precedentes"

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Batet ha asegurado que, "ante hechos excepcionales sin precedentes, hacen falta decisiones excepcionales". Por ello, ha abogado por constituir una candidatura "democrática de país", tal como reclaman el expresident Carles Puigdemont "y la sociedad civil" de Cataluña.

En este sentido, considera que nunca se ha vivido en los últimos 40 años una situación como la actual, con un Gobierno del Estado que aplica el artículo 155 de la Constitución a Cataluña y que utiliza "la represión".

"Entendemos que hace falta una lista de país, que deje el 21 de diciembre muy claro el no rotundo al 155, la defensa de las instituciones catalanas, para recuperar y retornar al presidente de la Generalitat, para que no haya presos políticos, para que no haya violencia, para que no haya represión, y que se recupere la normalidad democrática con un Parlament y con un Govern votado por los catalanes", ha concluido.