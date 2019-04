Batet a ERC: "Ser de izquierdas es políticas de izquierda y no pinza con la derecha"

La candidata del PSC a las generales por Barcelona, Meritxell Batet, ha abierto campaña este jueves advirtiendo a ERC de que "ser de izquierdas es hacer políticas de izquierdas y no sostener un gobierno que no hace políticas --ni las hace de izquierdas-- ni piensa en los catalanes; no es hacer la pinza con la derecha para tumbar al Gobierno socialista ni impedir tramitar unos presupuestos buenos para Cataluña".

"No me resigno a una Cataluña dividida en dos", ha añadido en un mitin en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) que los socialistas han celebrado como inicio de campaña en vez de la tradicional colocación de carteles a medianoche, y han participado el líder del PSC, Miquel Iceta, y la alcaldesa, Núria Parlón, entre otros.

Batet ha defendido que Pedro Sánchez podrá gobernar si en Cataluña gana el PSC, y ha postulado a su partido como la esperanza ante "la bronca, la confrontación, las trincheras, la crispación, la simbología estéril y la pérdida de trenes".

Iceta, consciente de que hasta el viernes no se puede pedir el voto, ha pedido "apoyo en defensa propia, de los valores, de la igualdad, de la justicia, ante una derecha que se pelea para ver quién es más de derechas y acusa a Pedro Sánchez de traidor y de felón" y ante un Govern que ha asegurado que se la juega al 'todo o nada' de la independencia y que se beneficia de los gobiernos de derechas, según sus palabras.

Parlon ha criticado tanto a los partidos de derechas ---que tacha de frente involucionista-- como a la Generalitat, y ha pedido a los que aspiren a gobernar "que no cuenten mentiras, que no enfrenten y que solucionen problemas", advirtiendo de que los indecisos serán vitales en estos comicios.