Batet dice que la ruptura ERC-JxCat evidencia que Cataluña está mejor que hace un año y pide a Cs algo más que el 155

En respuesta a la interpelación que le ha dirigido el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, Batet ha defendido que, ante la crisis catalana, el Gobierno está adoptando las medidas "pertinentes" de acuerdo con el ordenamiento jurídico y lo está haciendo de una manera "oportuna y proporcional" y "sin histrionismo".

"Nuestra apuesta por el diálogo no ha impedido en ningún momento el cumplimiento y la aplicación de la ley", ha enfatizado la socialista catalana, quien ha puesto como ejemplo la respuesta de los Mossos ante los "abusos" del derecho de manifestación que hubo en Cataluña en el primer aniversario del referéndum secesionista del 1 de octubre de 2017 o las advertencias que el Gobierno viene haciendo ante la posibilidad de desobediencia institucional del Govern de la Generalitat.

EN UN AÑO NO HA ESCALADO LA VIOLENCIA

"Lo que ha escalado en un año no es la violencia, sino el cumplimiento del marco constitucional", ha señalado la ministra, antes de apuntar que el ultimátum que el president, Quim Torra, "pretendió poner encima de la mesa" para que en un mes el Gobierno ofreciera un referéndum a Cataluña sólo ha conseguido "excitar" a Ciudadanos, "pero nada más". "Si ustedes se hubieran contenido y no siguieran a los que les reclaman más contundencia, entonces el president Torra no habría conseguido nada, el vacío absoluto", ha apostillado.

Tras subrayar que la división de poderes, la garantía de los derechos y las libertades y el respeto institucional está "con salud de hierro" con el Gobierno socialista, Batet ha instado a Ciudadanos a presentar un proyecto "más allá de la excepcionalidad" del 155 y a formar parte de la "solución" y no del "problema". "El 155 no es una solución para todo. De hecho, no lo es para nada", ha manifestado.

En su turno, el 'número dos' de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha reiterado una vez más a la ministra el "error" de Pedro Sánchez de "ceder" ante Torra para poder seguir "atrincherado" en La Moncloa y de intentar un diálogo con los "golpistas" que, a su entender, "no lleva a nada".

CS PIDE AL GOBIERNO QUE "RECTIFIQUE"

Villegas ha advertido al Ejecutivo que no pueden seguir permitiendo que los independentistas les sigan imponiendo "condiciones" sólo porque "los necesiten", ni el Gobierno puede continuar "vendiendo España a trozos" a los separatistas.

"Rectifiquen, vuelvan al consenso constitucional", ha soltado el dirigente de la formación naranja, quien ha reprochado a Batet que al Gobierno sólo le preocupe "contentar" a los independentistas que reunirse con quienes, como su partido, defiende la Constitución y la democracia. "Apliquemos juntos la Constitución y salgamos de esta situación que beneficia a Sánchez pero perjudica a todos los españoles", ha concluido.