El alcade de Batea no renuncia a la idea de unirse a Aragón pese al rechazo vecinal

El alcalde de Batea, Joaquim Paladella (UPTA-PM), ha afirmado hoy que la vía para estudiar la anexión del municipio a Aragón dependerá de si el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, es capaz de solucionar los problemas de "discriminación" que, según asegura, sufre el municipio.

"La pelota está en el tejado de Puigdemont", ha advertido hoy Paladella durante la celebración de un tenso y multitudinario pleno extraordinario celebrado en el Ayuntamiento de Batea, en el que los partidos de la oposición han pedido la dimisión del alcalde y muchos vecinos le han abucheado.

El pleno tenía como único punto del día debatir unas declaraciones de Paladella hechas la semana pasada en las que planteó la posibilidad de que el municipio abandonara Cataluña y se uniera a la comunidad autónoma aragonesa mediante la celebración de un "referéndum", como solución a esta supuesta "discriminación".

El alcalde ha situado en el centro de los "agravios" la prometida ampliación de plazas en la residencia de la tercera edad, que sólo dispone de 30 de las 60 plazas concertadas aprobadas en su momento.

"Hay muchas cosas que aclarar y sobre todo el tema de la residencia, que es lo que más nos importa. Durante 7 años lo hemos probado absolutamente todo y lo cierto es que el nivel de discriminación es indudable", ha subrayado el alcalde de Batea.

Para Paladella, ahora "la pelota está en el tejado del president de la Generalitat" y "si no lo solucionamos con él, habrá que hablar con la subdelegación del Gobierno" para plantear la posibilidad de celebrar un referéndum, ha espetado el alcalde ante los medios.

Joaquim Paladella ha añadido que su intención es "hablar de todo", en alusión a la celebración del referéndum secesionista, aunque en otro momento ha señalado que "se pueden hacer referendos de muchas cosas".

De todos modos, ha reconocido que ni Puigdemont ni la subdelegación del Gobierno han respondido todavía a su petición de celebrar una reunión.

Durante la celebración del pleno, Paladella ha tenido que escuchar en varias ocasiones los abucheos de un público mayoritariamente contrario a su postura, así como gritos de "dimisión", en una sala de plenos llena a rebosar de vecinos y medios de comunicación catalanes, aragoneses y de ámbito estatal, prueba de la expectación mediática generada.

Precisamente, en su turno de palabra, los portavoces de los grupos de la oposición, Cent per Cent Batea (3 concejales) y CiU (1 concejal) también le han pedido de forma vehemente su dimisión después de 26 años consecutivos como alcalde del municipio.

"Estamos a favor de conseguir las 30 plazas de la residencia, pero no todo vale. Querer lo mejor para el pueblo no es patrimonio suyo. Lo mejor para el pueblo seria su rectificación, disculpa y dimisión", ha indicado el portavoz de Cent per Cent Batea, Ramon Antonio Arnal, afirmaciones que han arrancado sonoros aplausos, silbidos y gritos de dimisión entre el público.

"Nos has envenenado el pueblo", ha afirmado por su parte Juan Bautista Suñé, concejal de CiU. "En pleno 2017 resulta que tenemos un alcalde que por 30 plazas de una residencia nos quiere hacer pasar a Aragón. Ni ahora, ni nunca. No lo has hecho mal en 26 años, pero ahora aquí sobras", ha añadido el edil entre aplausos.

Paladella ha desoído las peticiones de dimisión. "Son los mismos que me piden la dimisión desde hace años. En el pueblo nos conocemos todos y tengo muchos apoyos", ha asegurado en declaraciones a los medios.

El pleno se ha estructurado en único punto, en el que el alcalde se ha esmerado en destacar su obra de gobierno y en enumerar las razones por las que considera que el pueblo sufre discriminación.

"Esto no va de banderas, ni de España ni de Cataluña, nunca ha ido de esto. Esto va de Batea y de personas, y todo lo que hemos hecho ha sido en base a nuestro programa electoral", unas palabras s que no han gustado a los asistentes.

Tanto es así que, entre abucheos, el alcalde se ha visto obligado en varias ocasiones a detener su discurso. "¡Habla de lo que tienes que hablar!", le ha espetado en un momento un vecino, que ha arrancado los aplausos y silbidos de muchos de los asistentes.

Además del caso de la residencia para gente mayor, Paladella ha hecho referencia a los agravios sufridos por el municipio con la implantación de la energía eólica en la comarca y también ha lamentado la imposición de tres nuevos parques eólicos.

Por último, en su lista de discriminaciones, Paladella también se ha referido al recorte de una parte del término municipal del pueblo en favor de Gandesa, capital de comarca.

Antes del pleno, decenas de personas se han concentrado en la plaza de este pueblo de unos 2.000 habitantes para mostrar su rechazo a la postura del alcalde, algunos de ellos con banderas esteladas.