Barreiro (PP) dice que las medidas que va a tramitar el Senado son "imprescindibles"

En declaraciones en la Cámara Alta, el portavoz 'popular' ha respaldado los argumentos ofrecidos por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para justificar las medidas aprobadas este sábado por el Consejo de Ministros; ha dicho que servirán para restablecer la normalidad política, pero también económica, la "sangría" que supone el traslado de empresas fuera de Cataluña y la incertidumbre que genera.

El portavoz ha dicho además que la única salida a la situación es la celebración de elecciones autonómicas, "pero en un clima de respeto al marco democrático y a la normalidad".

En cuanto al trabajo en el Senado, donde su partido tiene mayoría absoluta, ha agradecido el "compromiso" del PSOE y de Ciudadanos con el Gobierno "y con el respeto a la legalidad" y ha defendido que la tramitación va a respectar estrictamente el Reglamento.

Al respecto, ha respondido a las críticas del portavoz de Unidos Podemos, Ramón Espinar, sobre el procedimiento y sobre que no se haya convocado a la Junta de Portavoces para informarle.

"No es preceptivo, pero es que además el presidente del Senado ha hablado con todos y cada uno de los portavoces para explicarnos todo el procedimiento. No me parece mal que se reúna la Junta, pero actuamos con arreglo a la legalidad vigente", ha añadido.