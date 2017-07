Barreda (PP) cree que se puede hablar de transferencias a Euskadi, pero "trocear la caja única sería un error grave"

El diputado del PP por Vizcaya, Leopoldo Barreda, ha afirmado que se puede hablar de competencias pendientes de transferir a Euskadi, aunque no en la negociación de Presupuestos. No obstante, ha apuntado, en alusión a la petición de traspaso de la gestión económica de la Seguridad Social, que "trocear la caja única sería un error enormemente grave".

Tras poner de relieve "el contraste" existente entre la actitud del Gobierno vasco y el catalán, ha asegurado que en Cataluña no habrá referéndum independentista el 1 de octubre y, quien no cumpla la Ley, "responderá por ello".

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Barreda se ha referido a la reunión celebrada la semana pasada entre el lehendakari, Iñigo Urkullu, y el presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, para recordar que hay "una relación intensa" entre los Gobiernos Vasco y central en los últimos meses. "Nosotros creemos que es importante que se mantenga esa fluidez en la relación y también que, entre todos, colaboremos y cooperemos para mantener la estabilidad", ha añadido.

Según ha precisado, ése es el objetivo de "esas reuniones y de relación intensa a varios niveles", y ha manifestado que "los frutos ahí están", en referencia al pacto estabilidad "importante en relación con los Presupuestos para 2017, y al acuerdo que ha permitido actualizar el Cupo, renovar una nueva Ley Quinquenal y actualizar el Concierto Económico".

"Todo este tipo de cosas son frutos claros que se ven de una relación que pueda ser de la necesidad de dos gobiernos en minoría, pero ciertamente es positiva para los ciudadanos", ha destacado.

El representante del PP ha dicho que "desconoce si va a ser un punto de fricción o no" entre ambas administraciones la posible petición de las transferencias de prisiones y de la gestión económica de la Seguridad Social. "Yo lo que sé es que en presupuestos se negocian presupuestos", ha apuntado.

En este sentido, ha recordado que de lo que se habla es de cuestiones económicas o de inversiones. "Por supuesto, que se puede hablar en otros ámbitos de competencias pendientes", ha indicado, para precisar que las de prisiones y la gestión de la Seguridad Social "presentan sus dificultades correspondientes".

"Yo creo que lo importante para los vascos es el mantenimiento de la caja única de la Seguridad Social y la garantía futura de las pensiones, por tanto, que nace de esa caja única, no de trocearla, precisamente. En nuestro caso, trocearla sería un error enormemente grave. Y la transferencia de prisiones todos sabemos qué inconvenientes puede presentar", ha añadido.

En todo caso, ha indicado que la relación "es fluida, se está hablando de diferentes temas, se están abordando cuestiones, y lo que importa es un escenario de estabilidad, de normalidad en la relación políticas, con las dificultades lógicas y evidentes, y la distancia que nos separa en ciertas cuestiones".

"En materia económica social y económica es positivo para todos que esa fluidez se mantenga y contribuya a la estabilidad política e institucional en el conjunto de España", ha explicado.

VOLUNTAD DE ACUERDO

Leopoldo Barreda ha manifestado que los populares trabajarán "para que se mantenga esa capacidad de acuerdo". "Hay mucha voluntad de acuerdo por parte del Gobierno de España y se está poniendo de manifiesto en muchas cuestiones", ha destacado.

En esta línea, ha recordado que esta misma semana se ha visto ese acuerdo unánime contra la violencia de género, "en el que se han incorporado las posiciones de muy diversas fuerzas políticas, también la del PNV". "Nosotros trabajaremos para que sea posible seguir llegando a acuerdos. Esperemos que haya la misma voluntad por parte de otros", ha precisado.

A su juicio, los Presupuestos de 2018 será "la siguiente piedra de toque, un elemento importante a la vuelta del descanso del verano". "Ya se ha aprobado el techo de gasto con el respaldo del PNV, y vamos a ver si lo que en lo que son el detalle de las partidas y la concreción del Presupuesto, también podemos llegar a ese acuerdo", ha apuntado.

CONTRASTE CON CATALUÑA

Barreda ha señalado que "el contraste" entre la actitud del PNV y del Gobierno Vasco con lo que ocurre en Cataluña "es muy evidente". "Nosotros creemos que en Cataluña hay una especie de huida hacia adelante. Nosotros estamos del lado de la Ley y de los ciudadanos. Y creemos que en este momento hay un Gobierno en Cataluña que están pensando en mucha cosas, pero, desde luego, no en cumplir la Ley ni en servir a los ciudadanos", ha indicado.

El diputado del PP ha mostrado su convicción de que "es deriva cada vez más radical de los partidos que respaldan al Gobierno en Cataluña solo conduce al fracaso".

"Ir al choque frontal con la Ley solo obedece a un fracaso como Gobierno. En todo momento se ha ofrecido diálogo al Gobierno de Cataluña, en todo momento se ha tratado de servir a los ciudadanos de Cataluña desde las instituciones del conjunto de España y creemos que ese tipo de bravuconadas, como aprobar la reforma de un reglamento o actitudes demagógicas como hemos visto en otros momentos, no van a causar más que perjuicios a los catalanes", ha afirmado.

Leopoldo Barreda ha subrayado que "ese referéndum que se pretende no tiene cabida en la legalidad, no tiene ni pies ni cabeza". "No va a haber referéndum y de aquí a esa fecha vamos a asistir a una actitud entre la bravuconada y el dislate institucional", ha afirmado.

En todo caso, ha dicho que esto "ha comenzado y terminará con la aplicación y el cumplimiento de la Ley por parte del Gobierno de España, y la exigencia de cumplimiento de la Ley". "Y, por supuesto, la garantía de los derechos, las libertades y los servicios que se presta por las instituciones a los ciudadanos de Cataluña", ha indicado.

A su juicio, "dos no se entienden si uno no quiere, y el Gobierno de Cataluña no ha querido entenderse, en ningún momento, en los últimos años". "Pero, lo que no va a poder hacer es incumplir la Ley sin que eso tenga consecuencias y sin que la Ley se aplique. La Ley se va a aplicar y, por tanto, quien incumpla la Ley, responderá por ello", ha concluido.