Barreda (PP) denuncia que se pretenda "obtener rédito político" y desgastar a Rajoy con su comparecencia en la AN

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Barreda ha señalado que en esta jornada comparecerá como testigo Mariano Rajoy citado por el Tribunal "en una decisión" que el PP "ha cuestionado y discutido ante el Tribunal, por entender que poco puede aportar esa declaración respecto a los hechos que se enjuicien".

No obstante, ha admitido que es "una situación de normalidad en términos de colaboración con la Justicia". "Y así queremos verla", ha indicado.

Además, ha señalado que los populares están convencidos de que "el objetivo que se persigue no es que se aporten elementos para hacer justicia, sino obtener rédito político de esa comparecencia como testigo", que "acude al Tribunal sin ser acusado, sin que se le exija ninguna responsabilidad en relación con los hechos enjuiciados, y que, además, se le cita en relación con los hechos de los que puede tener un conocimiento, por decirlo con suavidad, remoto".

En este sentido, ha destacado que el presidente del Gobierno "está obligado a decir verdad, pero no a conocer lo que le pregunten". "No está obligado a tener un conocimiento universal de nada, sino que está obligado a decir aquello que conozca respecto a lo que le pregunten. Es tan sencillo como eso, si le preguntan lo que no conoce, no lo conoce", ha manifestado.

A su juicio, hablar de estrategias o no "es especulativo en este momento". "El hecho de que haya partidos políticos dedicados a eso, están demostrando que ven esta situación como un elemento para obtener rendimiento político mucho más que como un momento de colaboración con la Justicia. Pues allá quienes quieran obtener rendimiento político en los tribunales", ha aseverado.

Leopoldo Barreda ha señalado que no habrá "privilegios" para Rajoy, sino que la forma de recibirle será "protocolaria" y el hecho de que se siente en un lugar diferente al destinado de los testigos "no obedece a su condición de presidente del Gobierno o de político, sino a su condición de abogado".

"Nosotros sabemos que quienes han propiciado la citación buscan un desgaste, es evidente. No buscan contribuir a la Justicia en el esclarecimiento de los hechos porque saben que su conocimiento de los hechos es absolutamente remoto", ha indicado.

En este sentido, ha dicho que el PP tratará, "desde la colaboración con la Justicia y la normalidad, atendiendo al llamamiento de los jueces, de evitar ese desgaste".