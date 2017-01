Barkos ve "voluntad" en los gobiernos central y navarro de "llegar a acuerdos" en torno al Convenio Económico

En declaraciones a los medios de comunicación antes de asistir al pleno del Parlamento, Barkos ha manifestado que la semana que viene tendrá un encuentro con el ministro Cristóbal Montoro y ha añadido que "también habrá un encuentro de las comisiones técnicas para tratar de dar resolución a un asunto que se debía haber resuelto hace dos años".

Ha defendido la presidenta que este asunto "lo que no es, a diferencia de lo que algunos pretenden hacer ver, un posicionamiento político o partidario, de ninguna manera". "Estamos hablando de una cuestión económica, y aquí también ocurre como en otras ciencias de la vida que las interpretaciones en torno a la ley nos llevará a tener que llegar a un acuerdo, en el que todas las partes cedamos en la búsqueda de un objetivo común, que es el interés general", ha dicho.

Barkos ha indicado que en el caso de Navarra se busca "la defensa primera de los intereses generales de la ciudadanía navarra, pero en cualquier caso compartidos en términos de solidaridad con el conjunto de la ciudadanía del Estado español".

Ha insistido, a preguntas de los periodistas, en que "las cuentas no son una cuestión partidaria, aquí no hay un interés partidario". "La defensa de la Hacienda foral no es una cuestión partidaria, pero la actitud a la hora de defender de una u otra manera a la Hacienda foral y los intereses generales de la ciudadanía eso sí es político", ha expuesto.