Barkos dice sobre la sentencia de Bateragune que "no es la primera vez que la Justicia española soporta un varapalo"

Barkos ha señalado, en declaraciones a los periodistas, que quiere leer el fallo y tener un conocimiento "más profundo" sobre la sentencia dictada por Estrasburgo, ya que sólo conoce el "titular", puesto que la noticia se ha conocido cuando estaba compareciendo en el Parlamento de Navarra.

No obstante, la jefa del Ejecutivo foral ha remarcado que "no es la primera vez que la Justicia española soporta un varapalo" y ha considerado que "el hecho de que no sea la primera, debiera servir para la reflexión en determinados ámbitos". "Ojalá fuera la última", ha concluido.