Barkos ve "motivo de satisfacción" que todas las instituciones del Estado se reúnan "en torno" a la Constitución

Así se ha referido Barkos al acto celebrado esta mañana por el 40 aniversario de la Constitución y que ha supuesto el estreno en público de la Princesa de Asturias. En rueda de prensa tras reunirse con Pedro Sánchez en Moncloa, Barkos ha asegurado que no había podido ver este acto pero que "por descontado" que le parece "motivo de satisfacción" un encuentro en torno "a una norma democrática".

"Más allá de que podamos estar todos en la posición de defenderla tal cual está, defender que hay asuntos absolutamente superados o asuntos que deben incluirse aún con 40 años transcurridos, ver a las instituciones del Estado concernidas por ello siempre es motivo de satisfacción, no sólo en la literalidad de lo escrito sino en su espíritu y en su dimensión más integradora", ha dicho la dirigente navarra.

Por otro lado, Barkos ha sido preguntada también por la reivindicación del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, de que asignaturas como la de Historia de España tengan idénticos contenidos en todas las comunidades autónomas. Según anunció ayer, va a llevar esta propuesta al Gobierno.

La presidenta del Gobierno foral ha dicho que en lo básico la asignatura ya es la misma y que ella no cree que "el enriquecimiento de la historia propia entorpezca el aprendizaje de la de España". "No creo que lo entorpezca. No veo cuál es el problema", ha agregado.