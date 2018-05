Barkos afirma, tras la propuesta del PNV, que solo los navarros definirán su estatus político

En declaraciones a los medios de comunicación, Barkos ha señalado que no hay "ninguna relación entre lo que el viernes se produjo en Bertiz -donde junto al lehendakari Urkullu realizó una declaración institucional sobre el fin de ETA- con los pasos que el PNV dé en la definición de sus políticas".

"La posición de la presidenta es la que siempre he reivindicado desde el inicio de esta legislatura, pero también en otras circunstancias políticas en que me ha tocado defender una posición, compartida por el Gobierno y yo diría que por la mayoría del Parlamento, que no es otra que Navarra en cuanto que sujeto político solo atenderá a la voz de su ciudadanía", argumentó.

"Solo los navarros y navarras somos quienes vamos a definir a futuro nuestros estatus político, cualquier propuesta de cualquier partido en un sentido o en el contrario es una propuesta de un partido que solo puede tener capacidad en la soberanía del pueblo de Navarra", ha expuesto.

Sobre si coincide con la propuesta, Barkos ha señalado que "no es cuestión de coincidir o no, todos tenemos nuestro posicionamiento político, en este Parlamento queda perfectamente acreditado por el mandato que tenemos del conjunto de la ciudadanía navarra". "Yo tengo muy claras dónde están en este momento las mayorías en la Comunidad foral y lo he proclamado siempre", ha comentado, para señalar que "el compromiso siempre es no solo hacer valer sino defender con toda la rotundidad y toda la contundencia ese juego de mayorías en la Comunidad foral".