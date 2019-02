Barkos llama al cuatripartito a "una representación conjunta" para las elecciones generales

Uxue Barkos, en declaraciones a los medios, no ha ofrecido más detalles sobre cuál es esa fórmula de "representación conjunta" que plantea, pero ha incidido en que "la capacidad de diálogo de estos cuatro años" entre las fuerzas del cuatripartito "tenga también una clave de representación en las próximas Cortes Generales".

La líder de Geroa Bai ha enmarcado este planteamiento en un contexto en el que considera que "se va a producir un claro ataque al autogobierno de Navarra, se está produciendo ya en las reivindicaciones políticas".

Por ello, ha pedido esa representación conjunta "en defensa clarísima del autogobierno de Navarra y de un proyecto progresista para el conjunto de la ciudadanía".

Preguntado por los periodistas sobre más detalles en torno a su propuesta, Barkos ha señalado que "es bastante evidente lo que estoy proponiendo, no más, porque será bastante esencial que las fuerzas puedan hacer sus propias propuestas". "Yo sí veo que la necesidad de que esa capacidad de acuerdo que ha sustanciado un Gobierno estable, sólido, que ha traído bienestar al conjunto de la ciudadanía en Navarra, se encuentre también, en la fórmula que sea, no me corresponde a mi sola establecerlo, en una representación en la misma dimensión para la defensa del autogobierno de Navarra", ha indicado.

Respecto al adelanto electoral, Barkos ha señalado que "es un día enormemente triste, y pongo encima de la mesa una reflexión, y es que tengo la sensación de que el Partido Socialista gastó toda la pólvora en las salvas de la moción de censura". "No es de recibo que llamemos a la ciudadanía a solventar la incapacidad de acuerdos políticos", ha indicado.

Además, ha considerado que "las responsabilidades están muy repartidas" y ha dicho que no puede "obviar que no comparto que derechos importantes como el derecho de autodeterminación hayan de ser reivindicados, negociados, en el marco de una negociación presupuestaria".

A continuación, ha mostrado su "enorme preocupación también porque el panorama político que se dibuja en unas próximas Cortes Generales es un panorama que pone en verdadero riesgo el autogobierno de Navarra y por lo tanto una de las herramientas fundamentales del bienestar de los hombres y mujeres de esta comunidad".