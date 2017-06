Bárcenas en el Parlamento, 'gallo que no canta tiene algo en la garganta'

"Escucharé, pero no voy a contestar a ninguna pregunta". Así comenzó su comparecencia en la Comisión de Investigación en el Parlamento Luis Bárcenas. En su discurso inicial, previo a la intervención de los diferentes grupos políticos, ha anunciado que se iba a abstener de dar ninguna respuesta para no perjudicar su defensa en los procesos judiciales que mantenía pendientes. Las reacciones no se hicieron esperar, dejando una sesión de reproches y requerimientos desde todos los grupos políticos, donde el compareciente escuchaba con contenida pasividad.

"No es así. Son ustedes, no el juez"

El turno de preguntas comenzó con la intervención de la portavoz socialista Isabel Rodríguez sobre la existencia de una Caja B en el partido.

El extesorero optó por recordar la existencia de un proceso abierto para reiterar su silencio, pero aprovechó para negar que el PP haya sido definido como una organización criminal, tal como recalcó la portavoz socialista en su intervención. "Eso no es así. Son ustedes, no el juez". Rodríguez aprovechó para corregir el detalle y volver a preguntar sobre la financiación ilegal del partido. Esta vez Bárcenas decidió no contestar.

“Nunca utilicé el nombre de Rajoy en vano"

La portavoz de Podemos, Irene Montero, ha utilizado su tiempo de pregunta para reprochar la falta de colaboración del Bárcenas con la comisión, acusándole de estar protegiendo al PP de forma reiterada y haciendo planear la sombra de colaboración entre el PP y el extesorero.

"La pregunta clave es cuánto vale su silencio y con quién ha pactado su silencio y si está protegiendo al PP". Bárcenas ha decidido de nuevo intervenir ante la acusación de Montero, esta vez para justificar que su "muy desahogada" situación patrimonial se debe a su "cuantiosa actividad profesional". Además ha respondido por haber dejado la acusación que presentó contra el PP sobre la destrucción de los ordenadores alegando “falta de medios" para continuar con el proceso. Posteriormente, Irene Montero no ha dudado en declarar a los medios: "Gallo que no canta algo debe tener en la garganta".

Oskar Matute, portavoz de EH-Bildu, ha decidido dar un repaso sobre la trayectoria de Bárcenas dentro del partido, aprovechando para recordar algunos de los términos con los que el extesorero era mencionado entre sus círculos, como "Tarzán", "Míster No", o el mítico "Luís el cabrón". Tras volver a insinuar algún acuerdo para comprar su silencio, Bárcenas se ha limitado a declararlo como "idiotez".

Además, el compareciente aseguró que nunca utilizó "el nombre de Rajoy en vano", al ser preguntado por el diputado de Bildu sobre el hecho de que el nombre del presidente figure en la documentación de la cuenta que abrió en el Dresdner Bank de Suiza en 2005.

"No actúe como si estuviese en una obra de teatro"

Bárcenas ha tenido especialmente dificil contenerse con la intervención de Toni Cantó, portavoz en la comisión de Ciudadanos, con el que ha protagonizado uno de los momentos más tensos de la sesión.

Ante la distraída actitud del extesorero en la comparecencia del grupo naranja, Cantó le ha afeado su actitud y ha exigido respeto a la comisión. Bárcenas ha respondido un poco menos contenido de lo que venía acostumbrando hasta el momento: "no actúe como si estuviese en una obra de teatro" para luego acusar a Cantó de mentir "descaradamente" con su intervención. Por su parte, Cantó ha calificado de la comparecencia de "vergüenza".

Sobre la petición de perdón del portavoz parlamentario de ERC, Joan Tardá, Bárcenas ha tirado balones fuera: "¿Pidió perdón el señor (Jordi) Ausàs, exconsejero de ERC de Gobernación de la Generalitat de Cataluña, condenado por contrabando de tabaco? ¿Por qué tengo yo pedirlo?". En la réplica, el portavoz de ERC se ha defendido alegando que Ausàs no ejercía ningún cargo público en el momento de la acusación y que aún así, fue expulsado del partido a las 12 horas de ser formalmente acusado.





El PP no interroga a Bárcenas

Por su parte, el PP ha renunciado a interrogar a su extesorero. Carlos Rojas se ha limitado a utilizar su turno para cargar contra los "torquemadas" de la oposición que quieren trazar "un cordón sanitario" para "aislar" y "desgastar" al partido de Mariano Rajoy.

Ante la actuación de Rojas, el presidente de la comisión Pedro Quevedo, del grupo parlamentario Nueva Canarias, ha decidido intervenir para llamar a la cuestión, a lo que el portavoz popular se ha defendido. "Nosotros hemos aguantado insultos y calumnias al PP", le ha replicado Rojas, quien ha proseguido con su censura a la actuación de la oposición y con sus loas a la situación económica.

"Puedo entender que no haga preguntas, pero no estamos aquí para hablar de la situación de la economía española", le ha cortado Quevedo antes de pedirle que se limitase al tema tratado. "Vamos a evitar la parte circense".

A la salida del Comité Ejecutivo del PP, celebrado al unísono de la sesión de investigación en el Congreso, Xavier Albiol ha excusado la ausencia del nombre de Bárcenas en dicha reunión, declarando que "en el PP no se habla del pasado", sino que "se habla del futuro. El resto es secundario, aunque algunos le dediquen mucho tiempo a hablar de lo que pasó hace muchos años".