Barbón (FSA) recuerda a Ciudadanos que un 'no' o una 'abstención' es votar para que Rajoy siga en la Moncloa

Así se ha posicionado Barbón a través de unas declaraciones distribuidas por la FSA y realizadas este lunes en Madrid en el Comité Federal del PSOE, donde el líder de los socialistas asturianos ha destacado la postura "unánime" de todo el partido y de los militantes a favor de esta moción "de la dignidad y la responsabilidad".

"No encontré ningún militante en Asturias que no creyera necesario dar este paso adelante", ha indicado, para destacar también el apoyo del resto de federaciones autonómicas a la moción que, en palabras de Barbón, busca estabilizar el país antes de convocar elecciones. En ese sentido, ha indicado que la sentencia de la 'Gürtel' ha dejado muy dañada la imagen internacional de España.

Por todo eso, ha pedido a los 350 diputados del Congreso "responsabilidad" en el sentido de su voto porque "los que voten no o se abstengan esta votando para que Mariano Rajoy siga en la Moncloa". Con todo, ha hecho mención expresa a Ciudadanos y a su diputado asturiano, Ignacio Prendes, y ha indicado que la formación naranja no deja de poner excusas para no votarla.

Así, ha recordado a los de Albert Ribera que Pedro Sánchez es el candidato de la segunda fuerza política del país mientras que ellos tienen 32 diputados. "No tienen ni diputados suficientes para presentar una moción", ha afirmado Barbón, para indicar que si Ciudadanos contribuye a mantener a Rajoy en la Moncloa "la imagen de regeneración se les va a caer".

Además, ha recordado que un Gobierno presidido por Pedro Sánchez se basaría en mantener el orden constitucional y ha recordado que el PSOE ha sido "el principal garante" de la aplicación de el 155 en Cataluña, y que en su momento no fue presidente por que no quiso negociar con los partidos independentistas.

En ese sentido, ha recordado que este jueves se va a producir, a su juicio, una imagen cargada de simbolismo al producirse la vuelta de Pedro Sánchez al Congreso con la intención de echar a Rajoy "para devolverle la dignidad en este país". Todo ello, ha destacado, después de que saliera de él "por una discrepancia que permitió que Rajoy fuera investido".