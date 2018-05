Báñez insiste en que las autonomías no deben gestionar la Seguridad Social porque afectaría a la caja única

"Se blinda el sistema evitando su exposición a políticas territoriales que incidan en esa caja única", ha defendido Báñez en una interpelación en el Pleno del Congreso de la diputada de EH Bildu Marian Beitialarrangoitia, que ha señalado que el Estatuto de Autonomía vasco establece que le corresponde al Ejecutivo de Vitoria el desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado en materia de Seguridad Social.

"No me vuelva a decir lo de la caja única, porque me está haciendo trampas", le ha dicho la diputada a Báñez, insistiendo en que se debe cumplir la citada ley estatutaria.

La ministra, que ha recordado que las pensiones en Euskadi son de media más altas que las del resto del país, ha subrayado que la materia es competencia exclusiva del Estado para "garantizar la unidad" económica y de regulación y que así lo han dictado también los tribunales. Al respecto, ha recordado una sentencia que no permitió a la Xunta de Galicia establecer bonificaciones a las cotizaciones de la Seguridad Social.

Fátima Báñez ha defendido la subida de las pensiones que puede suponer la aprobación de los Presupuestos del Estado de este año, que incluye una inversión en las pensiones vascas de 164 millones de euros, y ha invitado a la diputada de EH Bildu a trabajar en el Pacto de Toledo "para mejorar el sistema en el futuro".