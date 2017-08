Política

Baltasar Garzón descarta presentarse a la Alcaldía de Madrid: "No voy a ser sucesor de Carmena"

Uno de los promotores del nuevo partido 'Actúa', Baltasar Garzón, ha asegurado este miércoles que no se presentará a la Alcaldía de Madrid en las elecciones municipales de 2019 ya que esa no sería su "forma de hacer política". "No voy a ser sucesor de Carmena, no voy a ser alcalde de Madrid", ha puntualizado.