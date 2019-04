Política

Baldoví muestra "decepción" con Sánchez y la financiación: "No lo hicimos presidente para que fuera tan miedoso"

El cabeza de lista de Compromís al Congreso por Valencia, Joan Baldoví, se ha mostrado "decepcionado" con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por "tirar la toalla" antes de abordar la financiación y no establecer "mecanismos de compensación": "No hicimos a Sánchez presidente para que fuera tan miedoso y para que no hiciera justicia con los valencianos", ha lamentado.