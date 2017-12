EL PP BROMEA CON ‘INOCENTADAS’ DE PSOE, PODEMOS E INDEPENDENTISTAS QUE LE GUSTARÍA QUE NO HUBIERAN PASADO EN 2017

El Partido Popular aprovechó el día de los Santos Inocentes para exhibir declaraciones de líder del PSOE, Pedro Sánchez, del de Podemos, Pablo Iglesias, y de independentistas que desearían que hubiesen sido bromas.



A través de la cuenta oficial del Grupo Parlamentario Popular, señalan que 2017 hubiera sido mejor sin “las mentiras de los independentistas”. “Este año podría ser una inocentada, pero no”, afirman antes de compartir un vídeo de Artur Mas.

En este clip, Mas dice que “somos mayorcitos” y pide “que no nos traten de tontainas, porque no lo somos”. “Ya sabemos que los bancos se van a pelear para estar en Cataluña”, añade. Ante ello, los populares demandan a los ciudadanos que no se crean las ‘bromas’ de los independentistas.

También consideran que este año hubiera sido mejor “sin la demagogia de Podemos y su apoyo al independentismo” y comparten un vídeo de Iglesias defendiendo que la existencia de “presos políticos en España es grave”.

En el siguiente mensaje publicado en Twitter remarcan que podría ser una inocentada que Sánchez dijese que “el PSOE hoy por hoy es el único capaz de pactar, el único”. “No te creas las ‘bromas’ de algunos”, apostillan los populares.

Por último, dicen que este año parlamentario también habría ido mejor sin los “shows” del portavoz adjunto de ERC, Gabriel Rufián. Rescatan el momento en el que este parlamentario enseña al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, unas esposas y le dice: “Míreme, ¿sabe qué es eso? No se pongan nerviosos, ya sé que a algunos les encantaría verme con alguna de estas algún día, tengan paciencia”.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso