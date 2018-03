BREXIT. EL PORTAVOZ DE LA EUROCÁMARA SOSTIENE QUE EL ‘BREXIT’ HA SIDO “VACUNA Y PEGAMENTO” PARA EL PROYECTO COMUNITARIO

Google Plus

El portavoz y director general de Comunicación del Parlamento Europeo, Jaume Duch, dijo este miércoles en el Fórum Europa que el ‘Brexit’, a pesar de los augurios iniciales de que dañaría seriamente a la UE, se ha convertido en “vacuna y pegamento” para el proyecto de integración.



Duch se refirió a esta cuestión en un encuentro organizado por Nueva Economía Fórum y donde este representante comunitario fue presentado por el portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo.

En este encuentro estuvieron presentes los expresidentes de Parlamento Europeo José María Gil-Robles y Enrique Barón, el portavoz del PDeCAT en el Congreso, Carles Campuzano, y el exdirigente de CiU Josep Antoni Durán i Lleida.

Durante esta cita informativa, Duch se refirió a que el ‘Brexit’, a pesar de los temores iniciales, no se ha convertido en una amenaza para la existencia de la UE, sino que ha actuado como “vacuna y pegamento” del proyecto comunitario.

“TAPAR LAS GOTERAS”

El portavoz comunitario defendió que, tras superar la “tormenta perfecta” creada por el ‘Brexit’, la crisis económica y la victoria de Donald Trump en EEUU, el proyecto de integración de la UE “se ha repuesto” y ha demostrado que la unión de los socios comunitarios es “más necesaria que nunca”.

No obstante, Duch indicó que no hay que “lanzar las campanas al vuelo” y debe aprovecharse la situación “tapar las goteras antes de que vuelva a llover”, en referencia a relanzar el proyecto europeo.

A este respecto, se refirió a que un aspecto “esencial” será el próximo presupuesto comunitario y cómo se reparte el dinero tras la salida del Reino Unido y la importancia creciente de algunos problemas, como la inmigración irregular o el cambio climático.



