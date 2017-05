BRASIL. EL EMBAJADOR DE BRASIL EN ESPAÑA DICE QUE EN SU PAÍS “NO HAY NADIE POR ENCIMA DE LA LEY”

Google Plus

El embajador de Brasil en España, Antonio Simões, aseguró este viernes en el marco del Foro España Internacional que en su país “nadie está por encima de la ley” y mostró su confianza en que cuando se depuren las responsabilidades derivadas de todos los casos de corrupción Brasil será un “país mejor” y “más transparente” para hacer negocios.

Así se pronunció Simões durante una conferencia en la tribuna organizada por Nueva Economía Fórum, preguntado por las consecuencias que puede tener para Brasil el hecho de que el Tribunal Supremo de ese país autorizase ayer abrir una investigación judicial al presidente brasileño, Michel Temer, después de que un empresario le haya situado en el epicentro de una presunta trama de sobornos.

Según una información publicada por el diario ‘O Globo’ el presidente de la empresa JBS, Joesley Batista, grabó una conversación con Temer en la que le hace saber que está pagando un soborno mensual al expresidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha –condenado a 15 años de prisión por corrupción- a cambio de su silencio.

La respuesta del presidente brasileño ante esta confesión fue, según el citado diario, la siguiente: “eso tienes que mantenerlo, ¿vale?”.

Temer negó los hechos que se le imputan y aseguró su intención de no dimitir, si bien reconoció que se abre una “crisis de proporciones políticas aún no dimensionadas”.

Ante esta situación, el embajador dejó claro que los brasileños han decidido apostar por la “transparencia” y por “eliminar las prácticas” que tanto daño han hecho a Brasil.

No obstante, afirmó que esta empresa “no es fácil”, ya que “lleva tiempo” conducirla a buen puerto y forma parte de un proceso de catarsis “doloroso”. A pesar de ello, mostró su convencimiento de que cuando se depuren las responsabilidades derivadas de todos los casos de corrupción Brasil será un “país mejor” y “más transparente” para hacer negocios.

El embajador quiso dejar claro que en Brasil “nadie está por encima de la ley” y se remitió a las palabras del propio Temer en las que afirmó que “no tenía nada que temer” para aseverar que en su país “las instituciones están funcionando”, ya que “la Fiscalía investiga, los tribunales juzgan, el Ejecutivo hace reformas y el Legislativo legisla”.

