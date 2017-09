BORRELL, GIL ROBLES Y BARÓN PIDEN A ESPAÑA UNA PARTICIPACIÓN “MÁS ACTIVA” EN LA UE

- En la jornada ’60 años construyendo una Europa social para tod@s’, organizada por Fundación ONCE. Josep Borrell, José María Gil Robles y Enrique Barón, los tres españoles que han ocupado la Presidencia del Parlamento Europeo (PE) durante toda su historia, pidieron este miércoles en Madrid una participación “más activa” por parte de España en la Unión Europea, ya que consideran que es un país “más importante” de lo que él mismo cree.

Los expresidentes de la Eurocámara hicieron estas consideraciones en el encuentro ’60 años construyendo una Europa social para tod@s’, organizado por Fundación ONCE con el apoyo del Ministerio de Exteriores y Cooperación y celebrado este miércoles en Madrid.

Borrell, Gil Robles y Barón reflexionaron sobre lo que ha supuesto para España y para el mundo en general la creación de la Unión Europea, hace 60 años, y sobre lo que podría suponer también la salida de Reino Unido de ella.

En este contexto, los tres expresidentes hicieron hincapié en la importancia de que España combata el papel de miembro de segunda categoría que algunos le atribuyen, porque, según argumentó Barón, es un país “más importante” de lo que se cree, y no solo por tratarse de una de las cuatro principales economías del euro, sino también por su dimensión internacional.

Desde esta perspectiva, el que fuera presidente del Parlamento Europeo entre 1989 y 1992 pidió al Gobierno que recupere “la tensión y la exigencia” que tuvo cuando España se incorporó a la UE.

En la misma línea que Barón se manifestó Gil Robles, quien demandó del Gobierno de España una participación “más activa” en Europa, si bien reconoció que para ello es necesario primero que el país termine de recuperarse de la crisis que ha padecido durante los últimos años. “Hay que hacer un esfuerzo importante de cohesión nacional, social y territorial, para ser más partícipes en Europa”, afirmó.

Por su parte, Borrell, como sus interlocutores, incidió en la importancia de que España aproveche ahora que empieza a mejorar su situación económica, para “hacer oír su voz”, porque, advirtió, “no es seguro que lo que le convenga a Francia y a Alemania nos convenga a nosotros”.

Por último, todos ellos se mostraron favorables a abrir el debate sobre la reforma de la Constitución y a incluir en el texto una referencia a la Unión Europea. “Es pertinente y necesario incluir la mención a Europa”, concluyó Barón.

La jornada, presidida por Alberto Durán, vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE, forma parte del programa ‘Hablamos de Europa’ y pretende contribuir al afianzamiento del proyecto europeo, divulgando su historia, su propósito, su desarrollo, y prestando una especial atención a la dimensión social y a la construcción de una Europa para todas las personas.

FONDO SOCIAL EUROPEO

Dentro de esa Europa para todas las personas se enmarca la creación del Fondo Social Europeo (FSE), principal instrumento de inclusión y cohesión social a través del empleo de la ciudadanía europea, del que se habló también en este coloquio, moderado por José Manuel González Huesa, director general de Servimedia.

En su intervención, Alberto Durán destacó la importancia de este encuentro en el que los protagonistas han podido dar su visión de cómo fue aquella Europa de hace 60 años y de qué Europa tenemos hoy y queremos para el futuro. A todos ellos les agradeció “haber construido una Europa de hoy y los pilares de la Europa en la que queremos vivir en el futuro”.

También se refirió a la alianza de Fundación ONCE desde hace 14 años con el Fondo Social Europeo, que, según dijo, ha permitido que 70.000 personas con discapacidad, un 45% mujeres, hayan obtenido un empleo.

El vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE repasó los distintos hitos logrados en los periodos de los tres presidentes. Destacó, por ejemplo, el comienzo de los Fondos Estructurales para España, y especialmente la asignación de fondos europeos para el mundo de la discapacidad, que coincidió con la presidencia de Enrique Barón; el reconocimiento por primera vez de la prohibición de todo tipo de discriminación, entre ellas la condición de discapacidad, durante la presidencia de Gil Robles, o la designación, ya con Borrell, de 2007 como Año Europeo de Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidad y la aprobación del reglamento del Fondo Social Europeo.

“Hace 60 años parecía imposible levantar una Europa con una única voz y las personas con discapacidad eran las más discriminadas de entre las discriminadas. Hoy, lamentablemente, no podemos afirmar que los problemas de los 80 millones de ciudadanos europeos con discapacidad más sus familias estén resueltos, pero sí es cierto que un niño con discapacidad que nace en el siglo XXI tiene un horizonte mucho más esperanzador”, concluyó.

El encuentro sirvió también para presentar ‘Transeuropeo, caminos de inclusión’, un cómic editado por Fundación ONCE que recrea, en clave metafórica, los inicios de la Unión Europea. Cuenta el viaje en tren de un grupo de jóvenes de distintas nacionalidades que deben resolver las dificultades del camino, pese a sus diferencias lingüísticas y culturales.

