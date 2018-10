El BNG pide la dimisión de Ana Pastor por las acusaciones de que se opuso a repetir la investigación del Alvia

El BNG ha reclamado la dimisión de Ana Pastor como presidenta del Congreso por las declaraciones del expresidente de la comisión de investigación de accidentes ferroviarios (CIAF), Vicente Rallo Guinot, en las que aseguró que la exministra de Fomento se negó a repetir la investigación sobre el accidente de Angrois, registrado en Santiago en 2013 y que dejó 80 muertos y más de un centenar de heridos.

"Si las informaciones facilitadas por el expresidente de la CIAF y exdirector de Seguridad en la Circulación de Renfe son ciertas, Ana Pastor no tiene dignidad para continuar como presidenta del Congreso", ha trasladado en un comunicado la eurodiputada nacionalista Ana Miranda.

El expresidente de la comisión de investigación de accidentes ferroviarios (CIAF), Vicente Rallo Guinot, encargado de la investigación que realizó este órgano sobre el accidente de Angrois, afirmó que, en su día, planteó repetirla a la ministra de Fomento, Ana Pastor. "Y me dijo: 'no, no, esto está ya acabado, presentado y liquidado'. A nosotros no nos habría parecido ninguna barbaridad", ha asegurado.

Rallo Guinot, que también es exdirector de Seguridad en la Circulación de Renfe, ha comparecido este miércoles en la comisión de investigación del Congreso sobre el siniestro ferroviario acontecido en julio de 2013 en la curva de A Grandeira, en el barrio compostelano de Angrois.

Miranda ha calificado de "lamentable" que la exministra impidiese repetir la investigación, por lo que cree "imprescindible" depurar responsabilidades, tanto a nivel político como técnico", lo que le lleva a reclamar la dimisión de Pastor, que desde 2016 ocupa la Presidencia del Congreso.

COMPARECENCIA DE LA CEA

Asimismo, la eurodiputada del Bloque incide en que es necesario que representantes de la Agencia Ferroviaria Europa (ERA) comparezcan en la Comisión de Investigación sobre el siniestro que se desarrolla en el Congreso desde el pasado verano.

"Su comparecencia puede aportar datos reveladores sobre la seguridad de la línea y la pertinencia de acometer una investigación independiente, algo que ahora sabemos que no se hizo por la negativa de la exministra Pastor", concluye Miranda.