BLANCO BALÍN: “NO HE COMETIDO NINGÚN ILÍCITO EN MIS LABORES PROFESIONALES”

El considerado artífice financiero de la ‘Gürtel’, Ramón Blanco Balín, aseguró este martes en el Congreso de los Diputados que no ha cometido “ningún ilícito” en sus labores profesionales y que “nunca” tuvo “vinculación” con el Partido Popular.



Durante su comparecencia en la comisión que investiga la presunta financiación ilegal del PP, Blanco se negó a contestar a las preguntas relativas a la ‘Gürtel’ que le formularon desde los diferentes grupos parlamentarios.

“No he cometido ningún ilícito en las labores profesionales que he realizado y seguiré defendiéndome de ello mientras pueda”, aseveró el apodado ‘cerebro financiero’ de la trama 'Gürtel', al tiempo que negó cualquier “vinculación” con el PP.

En este sentido, recordó que “nunca” fue “contratado” por el PP ni trabajó para este partido, aunque asintió cuando se le preguntó si se siente arrepentido por haber trabajado para empresas que guardaban relación con dirigentes de esta formación “por cómo se comportaban”.

Remarcó que nunca ha estado acusado “personalmente” por ningún delito fiscal y que siempre ha presentado sus declaraciones a Hacienda. “Yo he cumplido siempre fielmente con el pago de mis impuestos, desde siempre...”, enfatizó.

“No voy a contestar”, fue la fórmula que eligió el compareciente para salir al paso de las preguntas que guardaban relación con la ‘Gürtel’. En otras ocasiones, guardó silencio directamente mientras se cruzaba de brazos para evitar dar una respuesta.

Blanco Balín fue miembro de los consejos de administración de muchas de las empresas de Francisco Correa y figura como supuesto responsable de blanquear del dinero que obtenían de comisiones ilegales que pagaron empresarios para conseguir contratos públicos.

Sí quiso dejar claro que tan solo se ocupaba de la “asesoría fiscal” de Orange Market y que “no tomaba ninguna decisión autónomamente”. Explicó que asesoró “solamente” a tres empresas del Grupo Correa, además de esta empresa de eventos, y que el resto de compañías de este grupo nunca fueron asesoradas por su despacho.

Es más, declaró que “nunca” tuvo “ningún ingreso o retribución” de accionista de Orange Market, ya que “no era accionista” de esta empresa, sino de una compañía que tenía un 65% de la misma.

Sobre su relación con el expresidente del Gobierno José María Aznar, explicó que le conoció en la época en la que daban clases juntos preparando oposiciones. También se pronunció sobre la forma en la que le define la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales, al considerar que la Policía “no está para hacer valoraciones”.

Blanco Balín, economista, amigo del expresidente del Gobierno José María Aznar y gestor de fondos en España del bróker Arturo Fasana, está acusado de haber cometido presuntamente varios delitos contra la Hacienda Pública en los años 2005, 2006, 2007 y 2008, en la pieza donde se investiga la financiación irregular del PP valenciano en las campañas de las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y en las generales de 2008.



