BESCANSA PIDE A IGLESIAS Y ERREJÓN “REMAR AL UNÍSONO” Y "OXIGENAR" EL DEBATE

La secretaria de Análisis Político y Social de Podemos, Carolina Bescansa, y el responsable de Economía del partido, Nacho Álvarez, reclamaron este martes “un debate democrático de ideas” de cara a la Asamblea Ciudadana de ‘Vistalegre II’, que tendrá lugar el segundo fin de semana de febrero, y pidieron a su secretario general, Pablo Iglesias, y al responsable Político de la formación, Iñigo Errejón, “remar al unísono”, “oxigenar el debate” y no crear “nuevas familias” dentro de la organización.

Lo dicen en un texto publicado en ‘Infolibre’, recogido por Servimedia, con el título ‘Pensando Vistalegre’. “Queremos oxigenar el debate y colaborar en que la próxima asamblea no nos aboque a un choque de trenes”, escriben Bescansa y Álvarez. En un momento de “debate democrático de las ideas” ven necesaria la creación del denominado Colectivo Mayo 2011.

“En estas semanas nuestra obligación es trabajar colectiva e intensamente para formular propuestas. Por eso, algunas personas hemos decidido constituir el Colectivo Mayo-2011 y pensar en abierto para así pensar con más gente y, por consiguiente, pensar mejor. Queremos aportar nuestras propuestas, alimentar el debate y animar a todas las personas que forman Podemos a que se sumen a la discusión”, aseguran.

Consideran que el congreso de Podemos tiene que ser un “espacio de construcción” y un “catalizador de acuerdos útiles” que sean “duraderos” en el partido. No obstante, creen que la disputa es “imprescindible” pero que es necesario construir la formación a partir de “espacios compartidos” y el “respeto” de los acuerdos alcanzados.

Explican que el Colectivo Mayo-2011 se disolverá tras ‘Vistalegre II’ porque después del debate que a su juicio ha de gestarse en este congreso “la tarea de todas y todos será remar al unísono en esa misma dirección”.

"EJERCICIO DE CORDURA COLECTIVA"

“No debatir ahora sería incumplir el mandato democrático de aportar lo mejor de nosotras y nosotros mismos; de la misma manera que poner palos en las ruedas a lo que finalmente se decida sería incumplir el mandato democrático de respetar los acuerdos de la mayoría”, afirman.

Además, insisten en trabajar “obligatoriamente” generando un “ejercicio de cordura colectiva”. En este sentido, asumen la tarea de construir una sociedad “menos machista, laboralmente más justa, con una institucionalidad donde no quepa la corrupción y con una estructura territorial más respetuosa con los derechos e identidades de todas las personas” e inciden en que “dichas conquistas perduren” en el tiempo.

Proponen tres procesos de cambio, el económico, el político y el social, para dar respuesta “a los graves problemas a los que hoy se enfrentan las grandes mayorías sociales”.

Por un lado, reclaman “revertir cuanto antes” los recortes en sanidad, educación, dependencia o cultura y, por otro, apostar por un “cambio económico integral”. “Es necesario un nuevo modelo de distribución de la renta, a través de un verdadero salario mínimo, un Plan de Renta Garantizada para todos los hogares de bajos ingresos y una recuperación de la hoy erosionada negociación colectiva. No obstante, esto será difícilmente alcanzable si paralelamente no se transforma nuestro modelo productivo, garantizando su modernización, su eficiencia y su progresiva sostenibilidad medioambiental. Recuperar la inversión pública (reducida a la mitad desde el inicio de la crisis), como vector clave para este cambio de modelo, es fundamental”, añaden.

DEBATE CONSTITUCIONAL

También hablan de la reforma de la Carta Magna. “En los próximos meses, muy probablemente, afrontaremos algún tipo de intento o debate por reformar la Constitución, un hito que, a nuestro modo de ver, atraviesa gran parte de los temas antes esbozados. El PP se moverá poco o nada, y cualquier mínima concesión buscará ser capitalizada por PSOE y C's, como responsables de meras reformas gatopardistas. Tras ser en gran medida responsables de la apertura del debate sobre la reforma constitucional, no podemos permitirnos el lujo de abandonar este terreno, porque perderíamos una herramienta fundamental para la transformación institucional de nuestro país. Debemos ser capaces de crear y mantener abierto todo un caudal constituyente que, literalmente, pase por encima de los intentos de cierre constitucional por arriba que seguro veremos”.

Bescansa y Álvarez demandan en este texto “avanzar hacia la igualdad” entre hombres y mujeres y que se plasme en una organización descentralizada que actúe como “herramienta del cambio político”.

